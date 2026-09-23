Глава администрации Стерлитамака навестил в больнице пострадавших при пожаре

Одна пострадавшая находится в медикаментозной коме, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают помощь в полном объёме, включая психологическую поддержку.

«Пообщались с пострадавшими. Пока они в состоянии стресса. Некоторые из них пытались помочь другим, вывести из охваченных огнём помещений, и пострадали сами, — рассказал Эмиль Шаймарданов. — Мы обязательно поможем пострадавшим, все детали обговорили. Пожелали всем скорейшего выздоровления».

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.