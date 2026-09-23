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Местные новости
23 Сентября , 04:58

Глава администрации Стерлитамака навестил в больнице пострадавших при пожаре

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов вместе с заместителем премьер-министра правительства Башкортостана Иреком Сагитовым и председателем Госкомитета республики по ЧС Кириллом Первовым посетил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечный», находящихся в больнице.

Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «СолнечнГлава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн
Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн

Одна пострадавшая находится в медикаментозной коме, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают помощь в полном объёме, включая психологическую поддержку.

«Пообщались с пострадавшими. Пока они в состоянии стресса. Некоторые из них пытались помочь другим, вывести из охваченных огнём помещений, и пострадали сами, — рассказал Эмиль Шаймарданов. — Мы обязательно поможем пострадавшим, все детали обговорили. Пожелали всем скорейшего выздоровления».

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.

Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн
Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн
Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн
Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн
Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн
Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн
Глава администрации Стерлитамака навестил пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечн
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