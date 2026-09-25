В Стерлитамаке закрылась «Университетская смена» для школьников из Луганска

Программа была построена так, чтобы каждый день приносил новые открытия. Школьники познакомились с деятельностью факультетов, участвовали в квестах и интеллектуальных квизах, побывали на экскурсиях по Стерлитамаку и встретились с главой города.

Кульминацией смены стал финальный концерт, где участники показали свои таланты — вокал, танцы и другие номера. Атмосфера праздника и единства подтвердила, что цель проекта — раскрытие потенциала молодёжи — была достигнута.

«Эти десять дней были невероятно насыщенными на эмоции. Мы уверены, что каждый участник унёс с собой багаж новых знаний и ярких воспоминаний, — отметили организаторы. — Ребята показали все свои таланты и были искренне благодарны вузу и наставникам за поддержку».

Организаторы и руководство СФ УУНиТ надеются, что полученный опыт станет для школьников основой для дальнейшего самоопределения. Участников смены ждут снова — уже в качестве студентов.

Источник и фото: пресс-служба СФ УУНиТ.