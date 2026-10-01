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Местные новости
1 Октября , 07:25

В Стерлитамаке девушка явилась с повинной после передачи банковской карты

В полицию Стерлитамака обратилась 19-летняя местная жительница с явкой с повинной. Она сообщила о неправомерном использовании своей банковской карты.

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В Стерлитамаке девушка явилась с повинной после передачи банковской картыВ Стерлитамаке девушка явилась с повинной после передачи банковской карты
В Стерлитамаке девушка явилась с повинной после передачи банковской карты

По материалам проверки, в апреле этого года девушка за вознаграждение в 10 тысяч рублей передала свою карту малознакомому парню. Кроме того, она сама проводила операции по карте по указанию третьих лиц, за что также получила 10 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет.

Полиция Стерлитамака напоминает: передача банковской карты или доступа к ней за деньги — не безобидный заработок, а участие в преступной схеме. Не передавайте свою карту, данные для доступа к счёту и средства подтверждения операций другим лицам и не соглашайтесь на вознаграждение за сомнительные действия.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: Наркес Халиуллина.

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