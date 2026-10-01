В Стерлитамаке девушка явилась с повинной после передачи банковской карты

По материалам проверки, в апреле этого года девушка за вознаграждение в 10 тысяч рублей передала свою карту малознакомому парню. Кроме того, она сама проводила операции по карте по указанию третьих лиц, за что также получила 10 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет.

Полиция Стерлитамака напоминает: передача банковской карты или доступа к ней за деньги — не безобидный заработок, а участие в преступной схеме. Не передавайте свою карту, данные для доступа к счёту и средства подтверждения операций другим лицам и не соглашайтесь на вознаграждение за сомнительные действия.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: Наркес Халиуллина.