В Стерлитамаке задержали мужчину с наркотиками в СНТ "Черёмушки"

Мужчина не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

При личном досмотре у него изъяли полимерный пакетик с порошкообразным веществом массой более 1,6 грамма. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство.

Задержанный привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и переработка наркотиков без цели сбыта). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают каналы приобретения запрещённого вещества и все обстоятельства произошедшего.

Источник и фото: УМВД по Стерлитамаку.