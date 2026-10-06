На жительницу Стерлитамака мошенники оформили микрозайм

30 сентября пострадавшая нашла в почтовом ящике письмо о задолженности по микрозайму, который не оформляла. Проверив банковские выписки, она выяснила, что на её имя действительно был оформлен заём. Затем с 15 по 17 августа неизвестные, получив доступ к личному кабинету одного из банков, несколькими операциями перевели деньги на другие счета. Общая сумма ущерба превысила 99 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что приложения этого банка у неё в телефоне нет, операции она не совершала, коды подтверждения никому не сообщала и подозрительные программы не устанавливала.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Санкция — до 6 лет лишения свободы.

Полиция напоминает: регулярно проверяйте банковские выписки и наличие кредитов, оформленных на ваше имя. При обнаружении неизвестного займа или подозрительной операции сразу обращайтесь в банк и полицию.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото сгенерировано ИИ.