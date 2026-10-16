Жительница Стерлитамака победила в народном голосовании конкурса РБ

Композиция, записанная совместно со сводным детским хором музыкальных школ города, одержала победу в специальной номинации «С любовью о Родине».

В зрительском голосовании песня обошла девять других полуфиналистов: из более чем 4 000 голосов композиция набрала 1 469. Благодаря такой поддержке зрителей работа стала первым официальным финалистом Гала‑концерта конкурса.

Торжественное мероприятие пройдёт 6 декабря в Уфе, на площадке «МюзикХолл27».

Информация предоставлена отделом культуры администрации Стерлитамака.

Видео: отдел культуры администрации Стерлитамака.

Фото: скриншот видео.