Полицейские Стерлитамака спасли совёнка, застрявшего в опоре уличного освещения

Сотрудники УМВД России по г. Стерлитамаку пришли на помощь беззащитному совёнку: птица застряла в опоре уличного освещения на территории одного из административных зданий.

Крыло птенца оказалось зажато между фонарными креплениями — он висел на высоте и не мог выбраться.

Чтобы освободить совёнка, полицейские привлекли специальную технику. Двое сотрудников поднялись на нужную высоту, аккуратно освободили птицу и спустили её на землю. Раненого совёнка передали орнитологам — специалисты оценят его состояние и помогут восстановиться.

Похожая история произошла в Кемеровской области: сотрудники линейного отдела МВД на станции Белово нашли в кустах совёнка без одной лапы. Птенца доставили в ветеринарную клинику, а затем передали на постоянное содержание в центр помощи диким и экзотическим животным в Кемерове.

Источник, видео и фото: социальные сети Ирины Волк.