Стерлитамак продолжает преображаться

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в городе с каждым годом появляется всё больше благоустроенных территорий.

По словам Эмиля Шаймарданова, с пользой и удовольствием можно провести время с семьёй в парке имени С. М. Кирова, дойти от него до исторической площади по обновлённой улице Комсомольской, прогуляться по проспекту Ленина и аллее на улице Элеваторной. «Эти пространства стали ещё уютнее и комфортнее», — подчеркнул глава администрации.

В планах на следующий год — продолжить благоустройство проспекта Ленина, а также приступить к работам на набережной реки Ашкадар вдоль улицы Пугачёва. Эта территория стала проектом‑победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Эмиль Владиславович поблагодарил жителей за активное участие в голосовании и обсуждении проектов: «Шаг за шагом город меняется благодаря вашим инициативам, уважаемые стерлитамаковцы. Спасибо, что всегда активно участвуете в голосовании за территории и в обсуждении их проектов».

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.