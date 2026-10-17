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Местные новости
17 Октября , 14:51

В Стерлитамаке разыскивают пропавшую без вести женщину

Управление МВД России по городу Стерлитамаку устанавливает местонахождение 40-летней Алины Равильевны Павловой, которая 11 октября около 18:00 ушла из дома по проспекту Ленина в Стерлитамаке и до настоящего времени не вернулась.

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В Стерлитамаке разыскивают пропавшую без вести женщинуВ Стерлитамаке разыскивают пропавшую без вести женщину
В Стерлитамаке разыскивают пропавшую без вести женщину

Приметы: тёмные короткие волосы, носит очки.

Была одета: в синюю куртку до пояса, голубые джинсы, тёмно-синие кроссовки. Под курткой — серый вязаный свитер с полосками.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алины Павловой или видел женщину, подходящую под описание, просят сообщить в полицию по телефонам: 102 или 8-987-257-37-22.

Просим граждан быть внимательными и не оставаться равнодушными. Любая информация может оказаться важной для установления местонахождения пропавшей.

Источник и фото: УМВД Стерлитамака.

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