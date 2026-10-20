В Стерлитамаке 17‑летний подросток угнал два автомобиля

Подозреваемого задержали сотрудники ДПС на 47‑м километре трассы «Уфа — Оренбург». Им оказался 17‑летний юноша, уже несколько лет состоящий на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

По версии следствия, ночью 17 октября подросток возвращался домой после встречи с другом и обратил внимание на открытый гараж на улице Степной. В «Ниссан Альмера» оказался торчащий в замке зажигания ключ, а сама машина — незапертой. Юноша выкатил авто на дорогу и помчался в сторону деревни Яшерганово. Из‑за высокой скорости и отсутствия водительских навыков он не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль получил повреждения, но сам угонщик не пострадал.

Оставив разбитую иномарку, подросток вернулся на улицу Степную и угнал второй автомобиль — «Рено Дастер». На этот раз действовать тихо не получилось: он завёл машину прямо под окнами владельца и быстро уехал.

На трассе «Уфа — Оренбург» инспекторы ДПС заметили подозрительное поведение водителя и остановили автомобиль. Личность злоумышленника установили оперативно. Сейчас оба угнанных автомобиля возвращены владельцу.

По факту угонов возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

По сообщение УМВД Стерлитамака.

Фото: Азамат Абдрафиков.