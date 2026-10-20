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Местные новости
20 Октября , 10:07

В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские

В школах города закончилась большая модернизация — и теперь вместо привычных плакатов в кабинетах технологии стоят 3D‑принтеры и лазерные станки. Всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети».

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В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерскиеВ Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские

Ребята учатся по-новому: собирают роботов, осваивают ЧПУ‑фрезеровку и создают 3D‑модели — почти как на современных заводах. А если хочется чего-то творческого — добро пожаловать в швейную мастерскую: тут теперь профессиональные машины «Чайка» и оборудование для раскроя. В столярке — удобные верстаки, и работать с деревом учат по настоящим промышленным стандартам.

И результаты уже видны: за последний год школьники Стерлитамака не раз поднимались на пьедестал на Всероссийской олимпиаде школьников. Теория плюс практика дают отличный результат.

В Минпросвещения республики говорят: теперь кабинеты технологии — полноценное пространство возможностей. Так в городе растят будущих специалистов, которые помогут региону быть сильнее и самостоятельнее.

Источник и фото: Министерство просвещения Республики Башкортостан.

В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские
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