В Стерлитамаке школьные кабинеты стали похожи на современные мастерские

Ребята учатся по-новому: собирают роботов, осваивают ЧПУ‑фрезеровку и создают 3D‑модели — почти как на современных заводах. А если хочется чего-то творческого — добро пожаловать в швейную мастерскую: тут теперь профессиональные машины «Чайка» и оборудование для раскроя. В столярке — удобные верстаки, и работать с деревом учат по настоящим промышленным стандартам.

И результаты уже видны: за последний год школьники Стерлитамака не раз поднимались на пьедестал на Всероссийской олимпиаде школьников. Теория плюс практика дают отличный результат.

В Минпросвещения республики говорят: теперь кабинеты технологии — полноценное пространство возможностей. Так в городе растят будущих специалистов, которые помогут региону быть сильнее и самостоятельнее.

Источник и фото: Министерство просвещения Республики Башкортостан.