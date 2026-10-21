Стерлитамак чествует героев: пятеро земляков отмечены государственными наградами

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность Орденом Мужества награждены Азат Равилевич Имаев, Руслан Ражяпович Ишикаев и Евгений Наилевич Усманов.

Медалью «Участнику специальной военной операции» (по приказу Министерства обороны РФ) отмечены Александр Вячеславович Карпов и Григорий Михайлович Максимов — за непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Поздравляем наших ребят! Стерлитамак вами гордится!» — подчеркнул Эмиль Шаймарданов.

Источник и фото: страница "ВКонтакте" Эмиля Шаймарданова