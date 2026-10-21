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Местные новости
21 Октября , 07:13

Житель Стерлитамака два года жил с зубным протезом в легких

Горожанин почти два года носил в организме то, о чём даже не подозревал. Всё это время его мучил кашель, который мужчина привычно списывал на возраст и частые простуды.

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Житель Стерлитамака два года жил с зубным протезом в легкихЖитель Стерлитамака два года жил с зубным протезом в легких
Житель Стерлитамака два года жил с зубным протезом в легких

Обращаться к врачам он не спешил: казалось, ничего серьёзного.

Ситуация обострилась в начале октября: самочувствие резко ухудшилось, и мужчину экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Но результаты первичного обследования поставили медиков в тупик. В главном бронхе справа врачи обнаружили инородное тело.

Только тогда пациент вспомнил давний эпизод: примерно два года назад он проснулся и заметил, что пропал зубной протез. Тогда он решил, что тот просто выпал, и не стал придавать этому значения. Оказалось, протез во сне попал в дыхательные пути и обосновался в просвете промежуточного бронха справа.

Врачи городской больницы № 1 в Стерлитамаке провели экстренную бронхоскопию и извлекли протез. Сейчас мужчина находится на этапе восстановления. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Источник и фото: Минздрав РБ.

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