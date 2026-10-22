+9 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
22 Октября , 06:05

В Стерлитамаке объявили в розыск должника по алиментам

В Стерлитамаке судебные приставы ведут исполнительный розыск мужчины, уклоняющегося от алиментных выплат на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Сумма накопившейся задолженности — свыше 700 тысяч рублей.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Стерлитамаке объявили в розыск должника по алиментамВ Стерлитамаке объявили в розыск должника по алиментам
В Стерлитамаке объявили в розыск должника по алиментам

Несмотря на вынесенное судебное решение и открытое исполнительное производство, гражданин не погашает долг. Он избегает контактов с приставами, покинул место прежнего проживания и не сообщает о своём местонахождении.

Для побуждения к исполнению обязательств в отношении должника приняты все предусмотренные законом меры: ему запрещён выезд за границу, а также вынесено постановление об объявлении в розыск.

По предварительной информации, мужчина может находиться в Стерлитамаке либо время от времени появляться в Уфе.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru