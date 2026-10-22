В Стерлитамаке объявили в розыск должника по алиментам

Несмотря на вынесенное судебное решение и открытое исполнительное производство, гражданин не погашает долг. Он избегает контактов с приставами, покинул место прежнего проживания и не сообщает о своём местонахождении.

Для побуждения к исполнению обязательств в отношении должника приняты все предусмотренные законом меры: ему запрещён выезд за границу, а также вынесено постановление об объявлении в розыск.

По предварительной информации, мужчина может находиться в Стерлитамаке либо время от времени появляться в Уфе.

Источник и фото: ИА «Башинформ»