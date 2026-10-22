Житель Стерлитамака с ножом требовал у дачника вымышленный долг

Перед судом предстанет 30‑летний местный житель. Как сообщили в прокуратуре РБ, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

По данным ведомства, преступление произошло в июле 2026 года. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, пришёл на участок в одном из садовых товариществ города. Ссылаясь на вымышленный долг, он напал на потерпевшего: нанёс ему множественные удары кулаками по лицу и голове, а затем, угрожая ножом, потребовал 15 тысяч рублей «в счёт компенсации ущерба».

В результате нападения потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: прокуратура РБ.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».