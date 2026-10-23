Случаи мошенничества в Стерлитамаке: как аферисты выманивают деньги

Мужчина лишился денег из‑за «помощи» с кредитом

58‑летний житель города стал жертвой телефонных мошенников. Всё началось с интернет‑рекламы, обещавшей помощь в подборе кредита, в том числе для граждан с плохой кредитной историей. Мужчина перешёл по ссылке, а спустя примерно 15 минут ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей кредитной организации.

Под предлогом подбора выгодных условий злоумышленники убедили горожанина сообщить персональные данные и сведения о банковской карте. Затем на его имя оформили микрозаймы, а самого мужчину попросили назвать код из СМС — якобы чтобы проверить работоспособность карты.

В итоге с карты потерпевшего списали 6000 рублей, также была зафиксирована попытка хищения ещё 23 000 рублей. После случившегося мужчина обратился в банк, а затем — в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счёта). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Женщина не поддалась на уловку с «долгом» и защитила аккаунт

Другой случай показал, как грамотные действия могут уберечь от серьёзных последствий. Местная жительница получила в популярном мессенджере сообщение о якобы имеющейся задолженности, в конце которого была активная ссылка. Перейдя по ней, женщина увидела уведомление: «Ваш аккаунт на Госуслугах взломан», а следом посыпались оскорбления.

Горожанка не вступила в дальнейшую переписку и не поддалась панике. Вместо этого она сразу обратилась в ближайший МФЦ. Специалисты оперативно сменили логин и пароль от учётной записи, а также по просьбе женщины установили самозапрет на оформление кредитов и выпуск сим‑карт на её имя.

Проверка показала: мошенники так и не получили доступ к личному кабинету. Благодаря своевременному обращению и помощи специалистов аккаунт удалось полностью защитить.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: ИА "Башинформ".