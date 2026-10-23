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Местные новости
23 Октября , 10:13

Стерлитамакские боксёры завоевали медали международного турнира

В городе Пицунде (Абхазия) прошёл XXXII международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб.

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Стерлитамакские боксёры завоевали медали международного турнираСтерлитамакские боксёры завоевали медали международного турнира
Стерлитамакские боксёры завоевали медали международного турнира

Участниками соревнований стали спортсмены АНО «Центр бокса и развития единоборств им. С. Юлаева» (тренеры — А. Гайнигилимов, М. Назиров, С. Колохов).

В возрастной группе юношей 2012–2013 годов рождения в весовой категории 50 кг серебряную награду завоевал Мирон Ткалич (лицей № 12). Бронзовые медали получили Доминик Волков (вес 37 кг) и Георгий Акшинцев (вес 70 кг) — оба спортсмены из гимназии № 6.

Среди юниоров 2008–2009 годов рождения в весовой категории 80 кг первое место занял Александр Предеин (СКФКУ и С). Бронзовые награды завоевали Олег Попов (СКФКУ и С) в весе 67 кг и Владислав Макаров (ИНК) в весовой категории 71 кг.

По информации организаторов. 

Стерлитамакские боксёры завоевали медали международного турнира
Стерлитамакские боксёры завоевали медали международного турнира
Стерлитамакские боксёры завоевали медали международного турнира
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