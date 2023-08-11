Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал создание второго батальона имени Салавата Юлаева

Накануне Глава РБ Радий Хабиров встретился с инициаторами создания батальона.

Руководитель региона поддержал инициативу ветеранов боевых действий и подчеркнул, что бойцы нового батальона получат полный пакет мер поддержки от Республики Башкортостан. Те, кто решит стать одним из воинов нового батальона могут прийти в штаб: г. Уфа, бульвар Славы, 6 или позвонить по телефону +7 (987) 023-76-00.

Первый батальон, носящий имя национального героя Башкирии входит состав войск Росгвардии. Республика поддерживает бойцов морально и материально, в том числе техникой и обмундированием. В РБ разработаны специальные меры поддержки для участников СВО.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:пресс-служба Главы Республики Башкортостан.