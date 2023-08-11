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11 Августа , 09:57

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал создание второго батальона имени Салавата Юлаева

Как мы уже сообщали, в республике принято решение о формировании второго батальона имени Салавата Юлаева.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал создание второго батальона имени Салавата Юлаева
Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал создание второго батальона имени Салавата Юлаева

Накануне Глава РБ  Радий  Хабиров встретился с инициаторами создания  батальона. 

Руководитель региона поддержал инициативу ветеранов боевых действий и подчеркнул, что бойцы нового батальона получат полный пакет мер поддержки от Республики Башкортостан. Те, кто решит стать одним из воинов нового батальона могут прийти в штаб: г. Уфа, бульвар Славы, 6 или позвонить по телефону +7 (987) 023-76-00.

Первый батальон, носящий имя национального героя Башкирии входит состав войск Росгвардии. Республика поддерживает бойцов морально и материально, в том числе техникой и обмундированием. В РБ разработаны специальные меры поддержки для участников СВО. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:пресс-служба Главы Республики Башкортостан.

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"Стерлитамакский рабочий"

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