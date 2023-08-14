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14 Августа , 18:18

В Башкирии набирают желающих вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева

По информации ИА «Башинформ», уже второй батальон имени Салавата Юлаева, входящий в войска национальной гвардии России, пополняется желающими подписать контракт. Инициаторами формирования батальона имени национального героя Башкирии для участия в СВО стали ветераны боевых действий. Они и объявили о наборе нового подразделения.

В Башкирии набирают желающих вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева
В Башкирии набирают желающих вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева

По информации ИА «Башинформ», уже второй батальон имени Салавата Юлаева, входящий в войска национальной гвардии России, пополняется желающими подписать контракт. Инициаторами формирования батальона имени национального героя Башкирии для участия в СВО стали ветераны боевых действий. Они и объявили о наборе нового подразделения.

Глава Башкортостана на встрече с организаторами формирования батальона одобрил это решение. Радий Хабиров сказал, что воины будут обеспечены всеми мерами региональной поддержки.

По словам ветерана боевых действий на Северном Кавказе Артура Юмагужина, уже подписан контракт с 85 добровольцами, есть ещё немало желающих вступить в батальон.

Фото: общественный штаб батальона имени Салавата Юлаева

В Башкирии набирают желающих вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева
В Башкирии набирают желающих вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева
В Башкирии набирают желающих вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева
В Башкирии набирают желающих вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева
В Башкирии набирают желающих вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева
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"Стерлитамакский рабочий"

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