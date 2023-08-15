В Башкирии Рустам Набиев на руках взобрался на шихан Торатау

Поддержать альпиниста и взобраться вместе с ним на гору приехала не только его супруга Индира, но и большое количество его единомышленников: «Мы пойдем за вами!», «Большая часть людей уже ждет вас наверху», - предупредили они блогера.

Основной целью встречи советник мэра Уфы Рустам Набиев назвал мотивацию людей вести активный и здоровый образ жизни.

«Внутри меня было такое классное ощущение, что всех нас объединило одно действие, одна цель и в этом мы все были одним целым! Спасибо каждому, кто пришел в свой выходной и провел его в моей компании», - написал в своем блоге после восхождения Рустам Набиев, добавив, что такие встречи можно было бы провести и в других регионах страны.

Напомним, что спортсмен на руках покорил самые высокие и сложные горы мира: Эльбрус, Манаслу в Непале, Килиманджаро в Африке, Казбек, Аконкагуа в Южной Америке.

Фото: телеграм-канал Рустама Набиева.