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15 Августа , 10:17

В Башкирии Рустам Набиев на руках взобрался на шихан Торатау

13 августа уфимский блогер и спортсмен Рустам Набиев покорил свою новую вершину – шихан Торатау. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

В Башкирии Рустам Набиев на руках взобрался на шихан Торатау
В Башкирии Рустам Набиев на руках взобрался на шихан Торатау

Поддержать альпиниста и взобраться вместе с ним на гору приехала не только его супруга Индира, но и большое количество его единомышленников: «Мы пойдем за вами!», «Большая часть людей уже ждет вас наверху», - предупредили они блогера.

Основной целью встречи советник мэра Уфы Рустам Набиев назвал мотивацию людей вести активный и здоровый образ жизни.

«Внутри меня было такое классное ощущение, что всех нас объединило одно действие, одна цель и в этом мы все были одним целым! Спасибо каждому, кто пришел в свой выходной и провел его в моей компании», - написал в своем блоге после восхождения Рустам Набиев, добавив, что такие встречи можно было бы провести и в других регионах страны.

Напомним, что спортсмен на руках покорил самые высокие и сложные горы мира: Эльбрус, Манаслу в Непале,  Килиманджаро в Африке, Казбек, Аконкагуа в Южной Америке.

Фото: телеграм-канал Рустама Набиева.

 

Автор:Эльвира Рахимова
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