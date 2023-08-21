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21 Августа , 09:21

В Башкирии заботятся о летней занятости детей

Яркий пример – школа №11 города Стерлитамака

В Башкирии заботятся о летней занятости детей
В Башкирии заботятся о летней занятости детей

Школа №11 города Стерлитамака стала ярким примером  заботы о своих учениках. Сегодня мы расскажем  о двух лагерях, организованных  этим учебным заведением.

 

«Строим будущее»

 

Детский лагерь «Строим будущее» специализируется на профилактике девиантного поведения несовершеннолетних и повышении уровня финансовой грамотности.

Для них организованы экскурсии, ведётся спортивно-оздоровительная работа. Дети  обеспечены двухразовым бесплатным питанием.

 - Пребывание в лагере - не только  частичная занятость детей в летнее время, здесь их приучают к ответственности. С  ними работают  педагоги, старшие вожатые и другие квалифицированные специалист школы — говорит директор лагеря и социальный педагог  Елена Александрова Стуколова.

    Дети посещали пожарно-спасательную часть города, ВПО «Отечество», историко-этнографический музей деревни Рязановки, Детский экологический центр, Дворец пионеров и школьников, музей УМВД города, геопарк «Торатау».

Они плавали в   бассейне, смотрели  кинофильмы.

 - Мне очень понравились занятия по финансовой грамотности. Благодаря им я получил полезные знания, которые мне обязательно пригодятся в будущем, - делится впечатлениями  14-летний        Матвей.

- Я получил удовольствие от игры в настольный теннис, волейбол, мини-футбол. Особенно мне понравились экскурсии,  - говорит Данил (ему тоже 14 лет).

 

 

«Орлята России»

 

Программа «Орлята России» реализуется в школе №11 с сентября 2022 года. Она  создана для ребят из  младших классов и основана на принципах патриотизма и гражданской ответстственности.

В рамках проекта реализуется 7 образовательных треков: «Орлёнок – Лидер», «Орлёнок – Эрудит», «Орлёнок – Доброволец», «Орлёнок – Мастер», «Орлёнок – Эколог», «Орлёнок - Хранитель исторической памяти», «Орлёнок – спортсмен».

   -  "Орлята России" – лагерь дневного пребывания, его программа составлена на основе работы смен «Содружество Орлят России",- говорит советник директора школы  №11 Дарья Николаевна Лаврова.

- Дети знакомятся с культурными традициями народов России, учатся быть самостоятельными и работать в команде. Здесь ребёнок может проявить себя со всех сторон, - констатирует директор лагеря Елизавета Александровна Анисимова.

 - Мы в лагере уже шестнадцать дней, и они стали просто незабываемыми для меня. Мы всегда занимались чем-то новым и интересным. Сегодня, например, мы сходили в парк имени Гагарина, где педагоги купили нам мороженое и сок. Я получил много позитивных эмоций и хорошо провел время с друзьями, – поделился своим мнением девятилетний Шамиль.

 

 - В лагере произошло много  интересного! Мы ходили на разные экскурсии, шоу-программы, развлекательные мероприятия. В первый день мы все стеснялись и не разговаривали друг с другом, но уже после завтрака активно общались и у меня появилось много новых друзей. Очень жаль, что смена скоро  закончится,  - рассказывает десятилетняя София.

 

Элина КУНАФИНА

В Башкирии заботятся о летней занятости детей
В Башкирии заботятся о летней занятости детей
В Башкирии заботятся о летней занятости детей
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