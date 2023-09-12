В Башкирии состоялся суд по делу автолюбителя, рискнувшего поджечь работника Госавтоинспекции

В Кугарчинском районе межрайонным суд ом принято решение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в пьяном виде не подчинялся законным требованиям работника ГАИ. Он пытался сжечь сначала собственную автомашину, а когда понял, что разлитое им горючее оказалось и на инспекторской форме, то подпалил её. Представитель власти сумел сбить пламя. Однако без ожогов не обошлось - говорится в информации ИА "Башинформ".

Два года и шесть месяцев лишения свободы – таков судебный приговор.

Снимок - стоп-кадр видео прокуратуры РБ