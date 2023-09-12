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12 Сентября , 14:24

В Башкирии состоялся суд по делу автолюбителя, рискнувшего поджечь работника Госавтоинспекции

Озвучен приговор

В Башкирии состоялся суд по делу автолюбителя, рискнувшего поджечь работника Госавтоинспекции
В Башкирии состоялся суд по делу автолюбителя, рискнувшего поджечь работника Госавтоинспекции

В Кугарчинском районе  межрайонным суд ом принято решение по  уголовному делу в отношении местного жителя, который в пьяном виде не подчинялся законным требованиям работника ГАИ. Он пытался сжечь сначала собственную автомашину, а когда понял, что разлитое им горючее оказалось и на инспекторской форме, то  подпалил  её.  Представитель власти  сумел сбить пламя. Однако без ожогов не обошлось - говорится в информации ИА "Башинформ".

Два года и шесть месяцев  лишения свободы – таков судебный приговор.

Снимок - стоп-кадр видео прокуратуры РБ

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