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18 Сентября , 09:34

Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"

Семейная пара на Всероссийском  конкурсе патриотической песни «Родники» представила Башкирию. 

Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"
Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"

Ребята стали победителями онлайн голосования, снискавшими поистине народную любовь за время проекта.

Напомним трогательную историю рождения песни «Слышишь». Олеся написала её и посвятила своему мужу, который был призван на службу в зону СВО. Жители России в ходе народного онлайн голосования отдали этой песне  большинство своих голосов. 

«Это действительно честный, объективный и понятный выбор голосующих, — поделилась своим мнением одна из финалисток конкурса Валентина Смирнова. — И я тоже голосовала за ребят. Ведь любовь всегда побеждает!»

Мы от всего сердца поздравляем Олесю и Владимира и желаем им счастья и новых творческих побед!

Также по итогам голосования Республика Башкортостан была признана  самым активно голосующим регионом России, поэтому команда "Родников" на первые гастроли приедет именно в Башкирию.

Фото: проект "Родники". 

Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"
Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"
Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"
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"Стерлитамакский рабочий"

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