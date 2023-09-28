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28 Сентября , 20:03

В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету

Николай Михайлович  Ефимов прошёл всю  Великую Отечественную войну с  первого её дня

В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету

Николай Михайлович  Ефимов прошёл всю  Великую Отечественную войну с  первого её дня. Собственно,  мы пришли  мы к нему, чтобы поздравить   с Днём пожилых людей. От редакции «Стерлитамакского рабочего»  подарили ему и ещё 11 участникам  войны (к сожалению на весь город их осталось  только 12) подписку на нашу газету на следующее полугодие. Так же  подарки  вручили  председатель городского Совета ветеранов  ТА.Габитов  и начальник  отдела  по молодёжной политике А.А.Бикметова (кстати, неработающим  ветеранам  редакции кроме прочих подарков  мы так же вручим  квитанции на подписку) .

Здесь как-то по-особенному чувствовалась преемственность поколений – пообщаться с  Николаем Михайловичем пришли воспитанники ВПО «Отечество» Валентин Васильев и  Сергей  Жамков.  Ребята достаточно крепкие .  На восьмой этаж мы тронулись одновременно. Только ребята пешком, а мы на лифте.  Когда двери  открылись, мы увидели  Валентина  и Сергея, ждущих нас на лестничной площадке.  Уже в квартире, общаясь с ветераном, они рассказали о себе. Валентин  заканчивает колледж  и уже точно знает, что будет  работать  на «Красном пролетарии», а служить хочет в танковых войсках. Изучением дизельных моторов он сейчас и занимается.  Сергей пока  девятиклассник. Оба  занимаются спортом и готовятся к службе.

Николая Михайовича  в городе, наверное, знают все. О нём  пишут газеты и интернет-ресурсы, рассказывается в книге Ирека Сабитова.

И военная, и мирная биография Ефимова – пример для новых поколений. После войны он всю жизнь работал учителем. С супругой, к сожалению,  рано ушедшей из жизни, воспитали  восьмерых детей.

- Мы где-то записывали, сколько у него внуков и правнуков,  сейчас точно не скажу, - улыбается  его дочь  Ольга Николаевна,  - но уже растёт одна праправнучка.

В этот день звучало много благодарных слов. Талгат Абдулганиевич благодарил Ольгу Николаевну за очень достойный уход  за отцом и добрым словом вспоминал  чувашский национально-культурный  центр, организовавший празднование столетия  Николая Михайловича в ресторане.  Николай Михайлович  благодарил администрацию города  за прекрасный ремонт,  проведённый  в его квартире.  

Ефимов многое пережил  - ранения, гибель товарищей. В одном из недавних интервью он говорил о своей мечте – чтобы таких страшный войн больше никогда не было.  Сейчас он, как и вся страна,  снова переживает за наших бойцов , участвующих в боевых действиях на Украине.  Он говорит, что, к сожалению, время ещё не пришло, впереди много тяжёлой работы, но победа, как и в Великой Отечественной войне, будет за нами.

Получить информацию о службе по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат г.Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. №19).

Фото Эльвиры Рахимовой

В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету
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