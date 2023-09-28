В Башкирии 102 -летний ветеран из Стерлитамака желает победы нашим воинам в СВО и читает городскую газету

Николай Михайлович Ефимов прошёл всю Великую Отечественную войну с первого её дня. Собственно, мы пришли мы к нему, чтобы поздравить с Днём пожилых людей. От редакции «Стерлитамакского рабочего» подарили ему и ещё 11 участникам войны (к сожалению на весь город их осталось только 12) подписку на нашу газету на следующее полугодие. Так же подарки вручили председатель городского Совета ветеранов ТА.Габитов и начальник отдела по молодёжной политике А.А.Бикметова (кстати, неработающим ветеранам редакции кроме прочих подарков мы так же вручим квитанции на подписку) .

Здесь как-то по-особенному чувствовалась преемственность поколений – пообщаться с Николаем Михайловичем пришли воспитанники ВПО «Отечество» Валентин Васильев и Сергей Жамков. Ребята достаточно крепкие . На восьмой этаж мы тронулись одновременно. Только ребята пешком, а мы на лифте. Когда двери открылись, мы увидели Валентина и Сергея, ждущих нас на лестничной площадке. Уже в квартире, общаясь с ветераном, они рассказали о себе. Валентин заканчивает колледж и уже точно знает, что будет работать на «Красном пролетарии», а служить хочет в танковых войсках. Изучением дизельных моторов он сейчас и занимается. Сергей пока девятиклассник. Оба занимаются спортом и готовятся к службе.

Николая Михайовича в городе, наверное, знают все. О нём пишут газеты и интернет-ресурсы, рассказывается в книге Ирека Сабитова.

И военная, и мирная биография Ефимова – пример для новых поколений. После войны он всю жизнь работал учителем. С супругой, к сожалению, рано ушедшей из жизни, воспитали восьмерых детей.

- Мы где-то записывали, сколько у него внуков и правнуков, сейчас точно не скажу, - улыбается его дочь Ольга Николаевна, - но уже растёт одна праправнучка.

В этот день звучало много благодарных слов. Талгат Абдулганиевич благодарил Ольгу Николаевну за очень достойный уход за отцом и добрым словом вспоминал чувашский национально-культурный центр, организовавший празднование столетия Николая Михайловича в ресторане. Николай Михайлович благодарил администрацию города за прекрасный ремонт, проведённый в его квартире.

Ефимов многое пережил - ранения, гибель товарищей. В одном из недавних интервью он говорил о своей мечте – чтобы таких страшный войн больше никогда не было. Сейчас он, как и вся страна, снова переживает за наших бойцов , участвующих в боевых действиях на Украине. Он говорит, что, к сожалению, время ещё не пришло, впереди много тяжёлой работы, но победа, как и в Великой Отечественной войне, будет за нами.

Получить информацию о службе по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат г.Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. №19).

Фото Эльвиры Рахимовой