Учительница из Стерлитамака, поверив мошенникам, лишилась 2 миллионов рублей

Мужчина заявил, что педагог подозревается в пособничестве преступникам, находящимся за границей. Женщина попыталась доказать, что она не оформляла кредитов. Аферист в ответ выдвинул версию, что, возможно, она подверглась действиям мошенников и ей сейчас позвонит сотрудник банка, который поможет разобраться в случившемся.

Снова поступил звонок, на этот раз голос - женский. Это была фальшивая сотрудница банка. Далее события развивались по распространённой схеме. Обманутая горожанка сняла деньги со своего счета и по указанию лжесотрудника банка перевела почти 300 тысяч рублей на так называемый «безопасный» счет.

Затем её убедили оформить новые кредиты. Только после того, как лжесотрудница банка перестала выходить на связь, пострадавшая обратилась в полицию.

Общий ущерб составил более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Источник: ИА "Башинформ"