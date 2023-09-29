+11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Сентября , 10:10

Учительница из Стерлитамака, поверив мошенникам, лишилась 2 миллионов рублей

Одной из школьных учительниц  города позвонил с неизвестного номера якобы  сотрудник правоохранительных органов.

Учительница из Стерлитамака, поверив мошенникам, лишилась 2 миллионов рублей
Учительница из Стерлитамака, поверив мошенникам, лишилась 2 миллионов рублей

Мужчина заявил, что  педагог подозревается в пособничестве преступникам, находящимся за границей. Женщина попыталась доказать,  что она не оформляла  кредитов. Аферист в ответ выдвинул версию, что, возможно, она подверглась действиям мошенников и ей сейчас позвонит сотрудник банка, который поможет разобраться в случившемся.

Снова поступил звонок,  на этот раз голос -  женский. Это была фальшивая сотрудница банка. Далее события развивались по распространённой схеме. Обманутая горожанка сняла деньги со своего счета и по указанию лжесотрудника банка перевела почти 300 тысяч рублей на так называемый «безопасный» счет.

Затем её убедили оформить новые кредиты. Только после того, как лжесотрудница банка перестала выходить на связь, пострадавшая  обратилась в полицию.

Общий ущерб составил более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Источник: ИА "Башинформ"

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
18 Сентября , 15:52
Алексей Куличков, прославившийся в роли-ведущего шоу на ТНТ, оказался в уфимском травмпункте
Новости
22 Сентября , 12:13
Всё самое интересное о Стерлитамаке в этом Telegram-канале!
Новости
18 Сентября , 09:34
Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"
Новости
29 Сентября , 19:27
Как бесплатно провести газ в Башкортостане

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика