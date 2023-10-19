В экстренные службы поступило сообщение о медведе, которого видели под Стерлитамаком

Как сообщили очевидцы, в Шаранском районе второй день подряд к жителям села Наратасты приходит лиса, а в Янаульском и Стерлитамаком районах снова видели медведей.

Информационное агентство "Башинформ" опубликовало статистику - о каких диких животных чаще всего сообщают жители республики на номер «112». Больше всего сообщений о лисах - около 100 в этом году.

Далее — лоси, 74 сообщения.

Тройку лидеров замыкают змеи, 72 обращения.

А вот о медведях стали чаще сообщать последние два месяца. Всего сообщений о них было 42.

Ещё жители республики обращаются с информацией о волках, рысях, белках и пауках, но гораздо реже.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ"