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19 Октября , 17:04

В экстренные службы поступило сообщение о медведе, которого видели под Стерлитамаком

Сегодня в Башкирии  в экстренные службы поступило три сообщения о диких животных. 

В экстренные службы поступило сообщение о медведе, которого видели под Стерлитамаком
В экстренные службы поступило сообщение о медведе, которого видели под Стерлитамаком

Как сообщили очевидцы, в Шаранском районе второй день подряд к жителям села Наратасты приходит лиса, а в Янаульском и Стерлитамаком районах снова видели медведей.

Информационное агентство "Башинформ" опубликовало статистику - о каких диких животных чаще всего сообщают жители республики на номер «112». Больше всего сообщений о лисах - около 100 в этом году.

Далее  — лоси,  74 сообщения.

Тройку лидеров замыкают  змеи, 72 обращения.

А вот о медведях стали чаще сообщать последние два месяца. Всего сообщений о них было 42.

Ещё жители республики обращаются с информацией  о волках, рысях, белках и пауках, но гораздо реже.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ"

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"Стерлитамакский рабочий"

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