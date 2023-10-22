В Башкирии подросткам и их родителям показали фильм о буллинге

Управляющий кинотеатром Мария Орешникова, приветствуя гостей, напомнила, что в «Кинопорте» всегда рады авторскому кино, снятому в нашем городе: создатели подобных фильмов могут рассчитывать на поддержку.

Короткометражку, в которой каждый кадр важен, а художественные решения глубоки и многозначны, взрослые смотрели вместе с детьми.

Кто виноват в том, что наши дети живут в семьях, где нет любви? Почему в школе преподают не только наставники от бога, но и случайные, равнодушные люди? И сколько должно быть искалечено ребячьих судеб, чтобы подростки поняли: смотреть, как издеваются над твоим одноклассником, снимать травлю на телефон и поощрять насилие молчаливым согласием – это подло, трусливо и гадко?

– Будьте активными зрителями: размышляйте над увиденным, задавайте себе вопросы, – обратились к ребятам перед началом просмотра психологи Республиканского молодёжного социально-психологического центра.

После финальных титров и аплодисментов дети и взрослые беседовали с режиссёром, актёрами и съёмочной группой. Пожалуй, всем было понятно, что такое кино нужно смотреть целыми классами, вместе с учителями. А потом обязательно разговаривать друг с другом. Хорошая новость: продюсер Юлия Белихова пообещала, что так и будет, уже ведутся переговоры с городским отделом образования.

А вот что думают сами подростки о причинах буллинга и о том, как с ним бороться:

Алсу Галеева, 13 лет:

– Буллинг – это в том числе когда ученику говорят, что он плохо одевается, ходит в одной и той же форме, значит, он бедный. Я думаю, что может помочь учитель: если он поговорит с учеником, которому плохо, тот доверится учителю, всё расскажет и почувствует, что он не один.

Елизавета Соболева, 11 лет:

– Причина буллинга в том, что не все могут подружиться, а тот, кто травит других, сам несчастен. Что делать? Хотя бы поставить камеры в классах. Раз дети молчат, а взрослые иногда детям не верят, пусть тогда опрашивают учащихся и проверяют на детекторе лжи. Все должны знать правду.

Настя Федотова, 11 лет:

– Я хочу, чтобы никто в классе не дрался и не обзывался. Если бы я была директором школы, отменила бы домашние задания: дети до ночи делают уроки (потому что родители заставляют сделать всё-всё до конца). А потом обижают друг друга.

Диана Маннанова, 11 лет:

– Буллинг существует потому, что есть люди, которые явно отличаются от других, а тех, кто их обижает, неправильно воспитали. На месте учителя я бы пригласила жертв буллинга на беседу – похвалила бы их и сказала, что они способны на счастливую жизнь. А если вы сами буллите других – это первые тревожные звонки: значит, вы не любите других людей.

Даша К., 12 лет:

– Буллинг существует потому, что некоторым школьникам не живётся спокойно, им обязательно надо до кого-нибудь докопаться. Нужно нанять хорошего психолога и направить участников инцедента к нему.

Оля К., 11 лет:

– Некоторые люди ставят себя на первое место и хотят, чтобы они были одни такие. Из-за этого избивают других. Если бы я была директором школы, велела бы отправить ко мне булли - разобраться, по какому праву они бьют людей.

Лера Кабаа, 12 лет:

– По-моему, причина в том, что дети слишком много внимания обращают на недостатки друг друга и не видят хорошего. Если бы мои ученики травили одноклассника, я бы провела беседу, выяснила, почему обижают и попросила извиниться перед жертвой.

Герман Егоров, 15 лет:

– Ребята должны понять: счастье – в том, чтобы жить в мире и согласии. Наверное, у каждого есть братья, сёстры или племянники. Просто общайтесь с другими людьми так же, как со своими, и буллинга не будет.