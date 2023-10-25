В Стерлитамаке дали старт конкурсу «Работница года – 2023»

Встречу провели начальник отдела по молодёжной политике Альбина Бикметова, председатель Координационного совета Территориального объединения организаций профсоюзов города Стерлитамака Тагир Гайткулов, а также руководитель компании «ProBrend» Вера Ротова.

В ходе собрания конкурсанткам рассказали, как будут проходить репетиции, дали первые рекомендации по подготовке творческих номеров и создания образов для выступлений, рассказали о предстоящей фотосессии, в которой они должны будут отразить свою профессиональную деятельность, и многое другое.

В этом году на конкурс подали заявки 20 ярких и талантливых девушек, среди которых есть представительницы таких профессий, как воспитатель детского сада, водитель троллейбуса, специалист по сопровождению семей участников СВО, социальный педагог, лаборант-химик, методист, медицинская сестра и другие.

Каждая девушка по итогу конкурса получит свою номинацию. По словам организаторов, никто из них не останется без внимания и подарков.

Кстати, о подарках, уже известно, что для обладательницы Гран-при главным призом станет телефон iPhone 14.

Напомним, что финал конкурса состоится 15 ноября.