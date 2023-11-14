+4 °С
Дождь
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
14 Ноября , 15:25

В Башкирии виновник автоаварии сделал предложение пострадавшей в ДТП девушке

История произошла в столице республики.

В Башкирии виновник автоаварии сделал предложение пострадавшей в ДТП девушке
В Башкирии виновник автоаварии сделал предложение пострадавшей в ДТП девушке

Как рассказал телеканал ГТРК "Башкортостан" (https://gtrk.tv), водитель Ильназ, врезавшийся в такси с пассажирами, через два месяца сделал предложение девушке, пострадавшей в этом ДТП.  По стечению обстоятельств, единственная пострадавшая в ДТП девушка Аделя в этот день отмечала свой день рождения. 

Водитель, который понимал, что он виноват, навещал девушку в больнице. Между молодыми людьми, что называется, "пробежала искра". Но друзья Адели убеждали её, что молодой человек просто старается избежать уголовной ответственности. Аделя на это отвечала, что Ильназу не грозит такая ответственность, потому что пострадавшая не погибла.

Когда девушку выписали из больницы, молодые люди решили пожениться. Они  уже провели мусульманский свадебный обряд — никах.

Источник: ИА "Башинформ"

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru