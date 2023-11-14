В Башкирии виновник автоаварии сделал предложение пострадавшей в ДТП девушке

Как рассказал телеканал ГТРК "Башкортостан" (https://gtrk.tv), водитель Ильназ, врезавшийся в такси с пассажирами, через два месяца сделал предложение девушке, пострадавшей в этом ДТП. По стечению обстоятельств, единственная пострадавшая в ДТП девушка Аделя в этот день отмечала свой день рождения.

Водитель, который понимал, что он виноват, навещал девушку в больнице. Между молодыми людьми, что называется, "пробежала искра". Но друзья Адели убеждали её, что молодой человек просто старается избежать уголовной ответственности. Аделя на это отвечала, что Ильназу не грозит такая ответственность, потому что пострадавшая не погибла.

Когда девушку выписали из больницы, молодые люди решили пожениться. Они уже провели мусульманский свадебный обряд — никах.

Источник: ИА "Башинформ"