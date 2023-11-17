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17 Ноября , 13:34

Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником

17 ноября в столице Башкирии на Советской площади состоялись праздничные мероприятия, посвященные столетию работы участковых полицейских в МВД России.

Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником

В торжественной церемонии принял участие и Глава Башкирии, Радий Хабиров. Церемония началась с возложения цветов к памятнику героя легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Радий Хабиров принял участие в церемонии награждении государственных наград, а также дипломов и денежных сертификатов победителям конкурсов профессионального мастерства в номинациях: "Лучший участковый полицейский", "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних" и "Лучший инспектор по административному надзору".

Руководитель региона в своем обращении поздравил сотрудников полиции, подчеркнув, что благодаря их добросовестному труду на улицах нашей Башкирии обеспечены порядок, спокойствие и безопасность жителей.

Фото с сайта glavarb.ru.

 

Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил участковых полиции с профессиональным праздником
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"Стерлитамакский рабочий"

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