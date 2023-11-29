-5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Ноября , 16:22

В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации

Вручение состоялось 29 ноября на оперативном совещании в городской администрации. 

В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации

Было подано более 30 заявок. Конкурсная комиссия определила 10 победителей - социально ориентированные некоммерческие организации - в трёх номинациях.

Победители номинации «Стерлитамак - активный город»:
Центр развития социальных инициатив и развития предпринимательства «Перспектива» с проектом «Лидерский форум «Предпринимай!». Сумма гранта 245 380 рублей.

Благотворительный Фонд поддержки социального развития Стерлитамака с проектом «Курсы самообороны «Слабый – сильный пол». Сумма гранта 250 000 рублей.

Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Многофункциональный креативный центр» с проектом «Стерлитамак, будь здоров!». Сумма гранта 232 000 рублей.

Местная общественная организация по сохранению, развитию языка и культуры башкирского народа «Курултай башкир города Стерлитамак» с проектом «Башкирский праздник «Етеган – день семьи, любви и верности». Сумма гранта 250 000 рублей.

Благотворительный фонд Развития и поддержки физической культуры и спорта в Республике Башкортостан с проектом «Центр социально-патриотического воспитания детей и молодежи «СИЛА В ПРАВДЕ». Сумма гранта 250 000 рублей.

Победители номинации «Патриотизм»:


Благотворительный фонд «Поддержка и развитие» лицей №1 г. Стерлитамака с проектом «Лига юных Патриотов». Сумма гранта 250 000 рублей.

Национально-культурная автономия белорусов города Стерлитамака «Спадчына» («Наследие») с проектом «Передача участникам СВО шевронов «Спас Нерукотворный». Сумма гранта 250 000 рублей.

Центр исторической реконструкции и этнокультурного развития «БУЛАТ» с проектом «Память героям». Сумма гранта 250 000 рублей.

Победители номинации «Благоустроим город вместе»:


Агентство развития туризма «Каркаданн» с проектом «Благоустройство общественного пространства на территории памятника истории и культуры Дома купца Кузнецова (дом музей А. Гайдара)». Сумма гранта 300 000 рублей.

Региональный общественный фонд поддержки Башкирский лицей-интернат №3 г. Стерлитамака «Дорога в будущее» с проектом «Парк отдыха и спорта «Батыр». Сумма гранта 300 000 рублей.

"Уверен, что все эти проекты будут полезны жителям Стерлитамака", - так прокомментировал распределение грантов в социальных сетях глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов.

В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
В Стерлитамаке вручили сертификаты победителям конкурса на гранты главы администрации
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru