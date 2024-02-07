Глава Башкирии поделился тем, чьей памяти он готов отдать дань в минуте молчания

"Откуда у вас берется право выступать от имени башкирского народа? Где были ваши дети, когда вы своими призывами погружали нашу молодежь в ад?" - эмоционально ответила на предложение Габитова Лариса Абдуллина, башкирская поэтесса, переводчик, журналист и главный редактор журнала "Аҡбуҙат".

Глава Башкортостана прокомментировал слова Рифа Габитова и объяснил свою позицию по данному вопросу.

"Риф Фатихович (Габитов) и Фаниль Тимерьянович (Кузбеков), вы уже взрослые люди, успешные в своей сфере, и за это вас можно только поблагодарить. Однако, мы должны уважать друг друга. Мы уважаем вас. Я еще раз повторю: пожалуйста, говорите от себя лично. Чтобы выступать от имени народа, нужно проделать немало работы. Но мне не интересно общаться с вашей вымышленной инициативной группой. Я хочу говорить с вами лично. Что касается предложения о минуте молчания, я считаю его неприемлемым и бесчестным. Минутой молчания мы должны поминать тех людей, которые действительно погибли за свободу и Родину, заслужив уважение. А вы предлагаете почтить память человека, который обвиняется в организации беспорядков и нападении на правоохранительных органов. Да, с ним произошла несчастье, никто этого не ожидал, он скончался, когда его доставляли. Однако первые результаты экспертизы показали отсутствие синяков и других травм. Вот только сегодня его похоронили. Его семья все это время находилась в диалоге с нами. Но я не хочу прибегать к параллелям», - отметил Радий Хабиров.

Завершая встречу, Глава республики поблагодарил всех за плодотворный диалог и призвал к совместной конструктивной работе на благо нации.

Он повторил, что сейчас в республике наступил сложный период. Сначала был COVID-19, затем санкции, и так далее. Но жители республики достойно проходят через все это, и они могут гордиться своей республикой и нацией.

Радий Хабиров также рассказал, что бойцам из полка "Башкортостан" были вручены ордена Мужества и десятки медалей "За отвагу". Также появилась возможность присвоить полку "Башкортостан" звание "гвардейский". Он подчеркнул, что будет склоняться в минуте молчания перед теми бойцами, которые погибли, так как они настоящие герои.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков