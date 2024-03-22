С оказавшимися под завалами вахтовиками из Башкирии до сих пор нет связи

С 13 горняками, оказавшимися под завалами с 18 марта, до сих пор не удалось установить связь.

Для поисков на место происшествия доставлен станок для подземного бурения. Специалисты уже начали его монтаж. Это позволит ускорить работы и обследовать различные участки рудника.

В ведомстве отметили, что сегодня прибыли члены семей троих горняков, оказавшихся под завалом. Их сопровождают психологи МЧС России. Также на место происшествия прибыли специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС России из Хабаровска.