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1 Апреля , 16:46

В Башкирии сняли фильм с Мариной Александровой в главной роли

В Белорецком районе Башкирии был снят сериал "Точка ноль. Эпицентр" под режиссурой Сергея Пикалова, где главную роль исполнила Марина Александрова.

В Башкирии сняли фильм с Мариной Александровой в главной роли
В Башкирии сняли фильм с Мариной Александровой в главной роли

Сюжет фильма рассказывает о вирусологе, который переезжает из Москвы в Новосибирск для работы в научном центре. В деревне она сталкивается с неизвестным заболеванием, которое может перекинуться на большой город.

Премьера сериала запланирована на платформе ИВИ, а затем его покажут на НТВ.

Основные сцены снимались прошлым летом в различных селах и гостинице около горнолыжного центра Мраткино. Местные жители принимали участие в массовых сценах, предоставляли реквизит и помогали с транспортом для съемочной группы. Благодаря живописной природе района, кинематографисты часто выбирают это место для съемок.

Ранее в Белорецком районе также снимали другие фильмы, включая "Счастье не за горами", "Сестрёнка", "Пропавшая экспедиция" и "Вечный зов".

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:скриншот.

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