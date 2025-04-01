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1 Апреля , 19:23

Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту

 В Стерлитамаке прошел Открытый чемпионате Республики Башкортостан Международной ассоциации силового спорта России (МАСС). Участвовали  более восьмидесяти сильнейших спортсменов из четырех субъектов Российской Федерации.

Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту
Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту

   Стерлитамак представляли три команды: X-FITNESS (тренер П.Никитин), STR-СТАЛЬ (тренер Р.Амиров), GARAGE (тренер Д.Кудеров)  и самостоятельно занимающиеся спортсмены.

   В упорной борьбе первое командное место заняли спортсмены команды X—FITNESS, второе - STR-СТАЛЬ, третье-GARAGE. Весь пьедестал почета заняли  спортсмены из  Стерлитамака.

   Нужно отметить стерлитамаковцев в личном зачёте: ветеран пауэрлифтинга, мастер спорта международного класса (МАСС) Ришат Саетов победил в трёх номинациях и был удостоен специального кубка; Анна Шалабаева выполнила норматив «Элита» (МАСС); Анатолий Алешин - норматив "Мастер спорта по жиму лёжа"(МАСС);  мастер спорта международного класса (МАСС) Лада Семенова первенствовала в двух номинациях; Виктория Никитина, Кристина Михеева, Марат Ишмурзин, Эльвина Фролова, Ксения Изиляева заняли первые места в своих весовых категориях.

Огромная благодарность выражена  президенту федерации МАСС России Денису Коробейникову  и президенту федерации МАСС Башкортостана Ринату Амирову за личное участие в организации и проведении турнира, который прошел на высочайшем уровне.

Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту
Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту
Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту
Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту
Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту
Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту
Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту
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