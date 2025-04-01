Стерлитамакские спортсмены – победители чемпионата Башкирии по силовому спорту

Стерлитамак представляли три команды: X-FITNESS (тренер П.Никитин), STR-СТАЛЬ (тренер Р.Амиров), GARAGE (тренер Д.Кудеров) и самостоятельно занимающиеся спортсмены.

В упорной борьбе первое командное место заняли спортсмены команды X—FITNESS, второе - STR-СТАЛЬ, третье-GARAGE. Весь пьедестал почета заняли спортсмены из Стерлитамака.

Нужно отметить стерлитамаковцев в личном зачёте: ветеран пауэрлифтинга, мастер спорта международного класса (МАСС) Ришат Саетов победил в трёх номинациях и был удостоен специального кубка; Анна Шалабаева выполнила норматив «Элита» (МАСС); Анатолий Алешин - норматив "Мастер спорта по жиму лёжа"(МАСС); мастер спорта международного класса (МАСС) Лада Семенова первенствовала в двух номинациях; Виктория Никитина, Кристина Михеева, Марат Ишмурзин, Эльвина Фролова, Ксения Изиляева заняли первые места в своих весовых категориях.

Огромная благодарность выражена президенту федерации МАСС России Денису Коробейникову и президенту федерации МАСС Башкортостана Ринату Амирову за личное участие в организации и проведении турнира, который прошел на высочайшем уровне.