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7 Апреля , 09:03

В жилом доме Башкирии жильцы обнаружили огромного тарантула

Жильцы дома 156 на улице Менделеева в Уфе обнаружили крупного паука, который, по их словам, скрылся в лифтовой шахте. 

В жилом доме Башкирии жильцы обнаружили огромного тарантула
В жилом доме Башкирии жильцы обнаружили огромного тарантула

Они обратились в УГЗ, после чего на место прибыли специалисты центра реабилитации диких животных  «Пин и Пуф» и инспекторы Роспотребнадзора.

Как сообщил в соцсетях руководитель центра Дмитрий Стрельников, для поимки паука провели целую операцию: проверили шахты, просмотрели записи с камер и в итоге изъяли южнорусского тарантула.

Решение было принято из-за потенциальной угрозы для жителей. О происшествии составят отчёт для минэкологии Башкирии.

Размеры южнорусского  тарантула могут достигать 5 см.  Для человека большой опасности не представляет, но его укус может вызвать местное раздражение.

Фото:Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Автор:Ирина Петрова
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