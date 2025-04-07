В жилом доме Башкирии жильцы обнаружили огромного тарантула

Они обратились в УГЗ, после чего на место прибыли специалисты центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» и инспекторы Роспотребнадзора.

Как сообщил в соцсетях руководитель центра Дмитрий Стрельников, для поимки паука провели целую операцию: проверили шахты, просмотрели записи с камер и в итоге изъяли южнорусского тарантула.

Решение было принято из-за потенциальной угрозы для жителей. О происшествии составят отчёт для минэкологии Башкирии.

Размеры южнорусского тарантула могут достигать 5 см. Для человека большой опасности не представляет, но его укус может вызвать местное раздражение.

Фото:Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».