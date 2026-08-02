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2 Августа , 12:25

Стерлитамак отмечает День ВДВ

2 августа у памятника десантникам в сквере имени маршала Г. К. Жукова собрались сотни мужчин в голубых беретах и в тельняшках.

Стерлитамак отмечает День ВДВСтерлитамак отмечает День ВДВ
Стерлитамак отмечает День ВДВ

Поздравить десантников с их профессиональным праздником пришли представители администрации города, руководители различных общественно‑патриотических организаций.
С первых дней создания этого рода войск девизом десантников стало: «Никто, кроме нас!» — как символ мужества, силы духа и готовности выполнить задачу любой сложности. Недаром Воздушно‑десантные войска являются резервом Верховного Главнокомандующего. Их ключевая особенность — высокая мобильность, позволяющая быстро достигать удалённых районов театров военных действий, десантироваться в тыл противника и выполнять задачи, которые невозможно решить обычными способами. Гвардейцы‑десантники проходят уникальную подготовку, которая закаляет характер и делает их непобедимыми.
«На протяжении многих лет десантники являются элитой армии, — сказал в своём приветствии заместитель главы администрации города Михаил Григорьев. — Они всегда там, где трудно. Мы по праву гордимся вами, выражаем слова благодарности за вашу патриотическую работу, которую вы ведёте в городе».
Заместитель председателя Комитета Госсобрания — Курултая РБ, депутат Госсобрания — Курултая РБ седьмого созыва, полковник запаса Сергей Мережко подчеркнул, что служить в ВДВ — это большая честь. «Мне повезло, — признался он. — Батареей, в которой я служил, командовал сын генерала Василия Маргелова…» Говоря о преемственности поколений героев, Сергей Николаевич подчеркнул, что сегодня братья в голубых беретах воюют в зоне специальной военной операции.
Почтив минутой молчания погибших товарищей, десантников поздравили представитель военкомата Стерлитамака и Стерлитамакского района гвардии лейтенант Иван Теньков, председатель Ассоциации ветеранов ВДВ РБ Фанур Давлетбаев, председатель Десантного братства г. Стерлитамака Станислав Алексеев. От имени участников военных действий в Чечне и по поручению председателя Стерлитамакского отделения Союза ветеранов Афганистана десантников поздравил председатель Союза участников вооружённого конфликта в ЧР «Набат» Ильдус Маняров и призвал поддержать наших парней, которые выполняют сложную боевую задачу в СВО.
Участники праздника возложили цветы к памятнику десантникам и организованной колонной отправились в парк Победы для возложения цветов погибшим воинам‑афганцам и участникам СВО. Оттуда колонна двинулась в с. Отрадовка, затем на старое кладбище к могилам погибших воинов.

Фаяз ЮМАГУЗИН

Фото Сергея КРАМСКОВА

 

Стерлитамак отмечает День ВДВ
Стерлитамак отмечает День ВДВ
Стерлитамак отмечает День ВДВ
Стерлитамак отмечает День ВДВ
Стерлитамак отмечает День ВДВ
Стерлитамак отмечает День ВДВ
Стерлитамак отмечает День ВДВ
Автор:Фаяз Юмагузин
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