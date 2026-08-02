Стерлитамак отмечает День ВДВ

Поздравить десантников с их профессиональным праздником пришли представители администрации города, руководители различных общественно‑патриотических организаций.

С первых дней создания этого рода войск девизом десантников стало: «Никто, кроме нас!» — как символ мужества, силы духа и готовности выполнить задачу любой сложности. Недаром Воздушно‑десантные войска являются резервом Верховного Главнокомандующего. Их ключевая особенность — высокая мобильность, позволяющая быстро достигать удалённых районов театров военных действий, десантироваться в тыл противника и выполнять задачи, которые невозможно решить обычными способами. Гвардейцы‑десантники проходят уникальную подготовку, которая закаляет характер и делает их непобедимыми.

«На протяжении многих лет десантники являются элитой армии, — сказал в своём приветствии заместитель главы администрации города Михаил Григорьев. — Они всегда там, где трудно. Мы по праву гордимся вами, выражаем слова благодарности за вашу патриотическую работу, которую вы ведёте в городе».

Заместитель председателя Комитета Госсобрания — Курултая РБ, депутат Госсобрания — Курултая РБ седьмого созыва, полковник запаса Сергей Мережко подчеркнул, что служить в ВДВ — это большая честь. «Мне повезло, — признался он. — Батареей, в которой я служил, командовал сын генерала Василия Маргелова…» Говоря о преемственности поколений героев, Сергей Николаевич подчеркнул, что сегодня братья в голубых беретах воюют в зоне специальной военной операции.

Почтив минутой молчания погибших товарищей, десантников поздравили представитель военкомата Стерлитамака и Стерлитамакского района гвардии лейтенант Иван Теньков, председатель Ассоциации ветеранов ВДВ РБ Фанур Давлетбаев, председатель Десантного братства г. Стерлитамака Станислав Алексеев. От имени участников военных действий в Чечне и по поручению председателя Стерлитамакского отделения Союза ветеранов Афганистана десантников поздравил председатель Союза участников вооружённого конфликта в ЧР «Набат» Ильдус Маняров и призвал поддержать наших парней, которые выполняют сложную боевую задачу в СВО.

Участники праздника возложили цветы к памятнику десантникам и организованной колонной отправились в парк Победы для возложения цветов погибшим воинам‑афганцам и участникам СВО. Оттуда колонна двинулась в с. Отрадовка, затем на старое кладбище к могилам погибших воинов.

Фаяз ЮМАГУЗИН

Фото Сергея КРАМСКОВА