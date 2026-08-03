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3 Августа , 08:44

Глава РБ поручил отдать для участников СВО авто мэрии Уфы, возившие судей

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе жестко высказался о ситуации в мэрии столицы, которая раскрылась в прошлом месяце. Напомним, гараж администрации Уфы использовался для перевозки домой и обратно судей Верховного Суда Башкортостана, назначенных из Татарстана.

Глава РБ поручил отдать для участников СВО авто мэрии Уфы, возившие судейГлава РБ поручил отдать для участников СВО авто мэрии Уфы, возившие судей
Глава РБ поручил отдать для участников СВО авто мэрии Уфы, возившие судей

В эмоциональной речи он поставил под сомнение целесообразность таких трат на фоне усилий по поддержке участников СВО — в частности, упомянув сложности с организацией перевозок военнослужащих силами «Башавтотранса». Хабиров обратился напрямую к и. о. мэра Уфы Рустаму Динисламовичу Шарипову, потребовав разъяснений по поводу использования служебных автомобилей, водителей и бюджетных средств на поездки судей, назначенных председателями Верховного суда.

По словам руководителя республики, автомобили, задействованные в этой истории, планируется передать фонду «Защитники Отечества». Хабиров пояснил, что после проверки Контрольно‑счётной палаты — которая должна установить, сколько машин и водителей было задействовано в перевозках судей в Казань и обратно, — транспорт изымут и направят на нужды фонда. Глава региона подчеркнул, что, хотя не вправе напрямую вмешиваться в муниципальную деятельность, ожидает от городских властей добровольного исполнения этого поручения; в противном случае будут приняты более жёсткие меры.

Ранее Горсовет Уфы направил в следственное управление СК РФ по Башкирии обращение с просьбой проверить факты возможного незаконного использования служебного автотранспорта. В документе говорится о неоднократных случаях, когда судьям Верховного суда РБ, прибывшим на работу из Татарстана, предоставляли муниципальные машины с водителями, а расходы на топливо покрывали за счёт городского бюджета. Также сообщается, что подано заявление о возбуждении уголовного дела — окончательное решение по этому вопросу остаётся за Следственным комитетом.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: правительство Башкирии / стоп-кадр видео

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