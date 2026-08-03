Глава РБ поручил отдать для участников СВО авто мэрии Уфы, возившие судей

В эмоциональной речи он поставил под сомнение целесообразность таких трат на фоне усилий по поддержке участников СВО — в частности, упомянув сложности с организацией перевозок военнослужащих силами «Башавтотранса». Хабиров обратился напрямую к и. о. мэра Уфы Рустаму Динисламовичу Шарипову, потребовав разъяснений по поводу использования служебных автомобилей, водителей и бюджетных средств на поездки судей, назначенных председателями Верховного суда.

По словам руководителя республики, автомобили, задействованные в этой истории, планируется передать фонду «Защитники Отечества». Хабиров пояснил, что после проверки Контрольно‑счётной палаты — которая должна установить, сколько машин и водителей было задействовано в перевозках судей в Казань и обратно, — транспорт изымут и направят на нужды фонда. Глава региона подчеркнул, что, хотя не вправе напрямую вмешиваться в муниципальную деятельность, ожидает от городских властей добровольного исполнения этого поручения; в противном случае будут приняты более жёсткие меры.

Ранее Горсовет Уфы направил в следственное управление СК РФ по Башкирии обращение с просьбой проверить факты возможного незаконного использования служебного автотранспорта. В документе говорится о неоднократных случаях, когда судьям Верховного суда РБ, прибывшим на работу из Татарстана, предоставляли муниципальные машины с водителями, а расходы на топливо покрывали за счёт городского бюджета. Также сообщается, что подано заявление о возбуждении уголовного дела — окончательное решение по этому вопросу остаётся за Следственным комитетом.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: правительство Башкирии / стоп-кадр видео