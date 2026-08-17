В Башкирии состоялась отправка новобранцев в батальон БпС имени Мусы Гареева

Среди новобранцев — 20-летний «Шрам» из Дуванского района. До призыва он занимался лёгкой атлетикой и окончил колледж, о батальоне узнал от директора учебного заведения, его двоюродный брат уже служит оператором дронов. Настроен боец оптимистично, родные отнеслись к его решению с пониманием.

Его земляк и друг детства, взявший позывной «Дуван», рассказал, что о формировании батальона узнал от «Шрама» и принял решение за сутки. На гражданке он работал в сфере транспортной безопасности, хорошо управляет джойстиком благодаря опыту игры в компьютерных клубах. Родные поддержали его желание помогать бойцам приближать Победу.

Уроженец Кумертау с позывным «Курт» ранее работал вахтой в Якутии и узнал о наборе в батальон из интернета. Он отслужил в ракетных войсках водителем и в новом подразделении будет выполнять те же обязанности. Дома у него остались жена, две дочери и мама, которые с уважением, хоть и без восторга, отнеслись к его выбору.

Уфимец «Чак», долгое время работавший автоэлектриком-диагностом, заявил, что его знания и опыт в работе с электрикой и паяльником точно пригодятся — он будет собирать и перепрошивать дроны. Он поддерживает связь с друзьями-военнослужащими, осознаёт ответственность и считает создание именного батальона своевременной и необходимой мерой.

Формирование батальона БпС имени Мусы Гареева находится под личным контролем главы Башкирии Радия Хабирова. Бойцы будут нести службу вдали от линии фронта. Годовой контракт предусматривает выплату 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение, а также дополнительные денежные поощрения и государственные награды за мужество и результативность. Заключить контракт могут как граждане без опыта срочной службы, так и те, кто хочет пройти её в формате контрактной службы.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник и фото: Молодёжная газета