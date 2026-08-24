Блогеры сменили городскую суету на деревню

20 августа в Стерлитамакском районном Дворце культуры прошёл закрытый показ первого сезона реалити-шоу «Блогеры в деревне». На несколько часов зал превратился в площадку, где встретились участники проекта, организаторы, журналисты, партнёры и гости. Красная дорожка, премьера серий, выступления, музыка, подарки и, конечно, разговоры о том, что произошло за три дня жизни за городом, — финал проекта получился не менее насыщенным, чем сами испытания.

За кулисами этого вечера остались три дня, четыре серии и десять участников, которым пришлось на время забыть о привычном городском комфорте. Вместо привычного ритма социальных сетей — деревенский быт, физические испытания, командная работа и жизнь на природе.

А главным призом стал земельный участок в локации «Рассвет-Парк».

Мечта, которая стала реалити

История проекта началась задолго до первого съёмочного дня. Соавтор и ведущая «Блогеров в деревне» Оксана Бабикова призналась, что идея появилась у неё около полутора лет назад.

«Сегодня сбылась моя мечта — и мы стоим на премьере реалити-шоу, идея которого пришла ко мне полтора года назад. Я хотела создать проект в нашем регионе. С продюсером центра "Преображение" Юлией Беликовой мы обменялись опытом, идеями и в феврале приступили к работе над проектом», — рассказала Оксана.

Для продюсера Юлии Белиховой участие в проекте стало ещё и профессиональным вызовом.

«Меня как продюсера заинтересовал проект, так как я хотела проверить свой потенциал. Для меня это был огромный опыт», — поделилась Юлия.

В результате идея, которая когда-то существовала только на уровне замысла, превратилась в полноценное реалити-шоу с участниками, испытаниями и съёмочной командой.

И, судя по настроению финального вечера, создатели проекта уже точно знают, что способны на большее.

Не только ради победы

«Блогеры в деревне» задумывались не просто как соревнование за главный приз. Организаторы предложили участникам посмотреть на сельскую жизнь без привычных стереотипов.

Десять блогеров на три дня оказались в непривычной для себя среде. Нужно было проходить испытания, работать в команде, рыбачить, много двигаться и при этом оставаться частью реалити, за которым следили зрители.

Для кого-то проект стал проверкой физической выносливости, для кого-то — путешествием в собственное детство. А кто-то неожиданно для себя задумался о том, чтобы однажды действительно перебраться за город.

«Это были замечательные три дня. Я научился рыбачить, давно не бегал — а тут появилась такая возможность. Отлично отвлеклись от городской суеты и соцсетей», — рассказал участник проекта, руководитель юридической компании Евгений Ефимов.

Именно такие впечатления чаще всего звучали и от других участников.

«Окунулась в детство»

Для многих блогеров деревня оказалась местом, с которым связаны личные воспоминания.

Эльмира Мухаметзянова рассказала, что сама выросла в деревне, поэтому во время некоторых испытаний ей пригодился детский опыт.

«Было приятно вернуться в деревенскую среду и вспомнить детство. Спасибо всем, кто был рядом, я чувствовала вашу поддержку. Очень много эмоций испытала благодаря проекту. Именно в деревне становишься ближе к природе, и у меня возникло желание жить за городом», — поделилась она.

Свои впечатления Эльмира дополнила стихотворением собственного сочинения о Боге.

О похожих чувствах говорила и блогер Нурсиля Шарафутдинова. Её детство также прошло в деревне, а сегодня она вместе с семьёй живёт за городом.

«Спасибо проекту за возможность роста», — сказала участница.

Деревня как семейная история

Для семейной пары блогеров Олега Максимова и Алёны Максимовой-Савельевой жизнь за городом тоже имеет особое значение.

Супруги живут в Москве и воспитывают пятерых детей. При этом оба имеют деревенские корни: Алёна родилась и выросла в Аургазинском районе, а Олег — в Миякинском.

У родителей Алёны до сих пор большое хозяйство, куда семья регулярно приезжает.

По словам супругов, дети особенно любят проводить время в деревне. Настолько, что после возвращения в Москву порой отказываются от магазинного молока.

«Хотят парное», — с улыбкой рассказали они.

Эта небольшая семейная история хорошо объясняет одну из главных идей проекта: деревня для многих людей — это не только место проживания, но и память о детстве, связь поколений и совершенно другой ритм жизни.

Природа и новые знакомства

Для Ляйсан Кабановой участие в проекте тоже стало неожиданным опытом. Она многодетная мама, жена, спортсмен и блогер. По её словам, приглашение на шоу она приняла не сразу, однако семья поддержала решение.

«Я очень рада, что приняла участие в проекте. Спасибо организаторам и моим близким. Недавно муж сделал мне подарок, и мы переехали в дом с участком, где я очень люблю сажать цветы», — рассказала Ляйсан.

Поездка позволила ей по-новому проявить себя, познакомиться с другими участниками и снова почувствовать атмосферу бабушкиного дома.

«Окунулась в детство, вспомнила бабушкин дом. Это были очень тёплые эмоции», — призналась она.

Яна Вилкова тоже призналась, что как раз хотела ненадолго вырваться из городской суеты.

«Я очень люблю природу. На проекте получила новые прекрасные эмоции и опыт. Спасибо всей команде проекта, они проделали действительно огромную работу», — сказала участница.

Главный приз — участок

Одной из самых обсуждаемых частей вечера стало награждение победителя.

Генеральный партнёр проекта Азат Садыков рассказал о главном призе — земельном участке в локации «Рассвет-Парк» — как о возможности начать собственную историю за городом.

Песня о родном крае

Финальный вечер стал не только презентацией проекта, но и площадкой для творческих номеров.

Руслан Байрамов выступил с премьерой песни «Стерлитамакский район» — композицией, посвящённой родному краю. Музыкальное выступление органично вписалось в атмосферу вечера, ведь за разговорами о жизни за городом стояла ещё одна важная тема — любовь к месту, которое человек считает своим домом.

Возможно, именно поэтому история «Блогеров в деревне» получилась не только о необычном телевизионном формате. В ней много личного: воспоминаний о детстве, семейных историй, природы, желания жить ближе к земле и ощущения связи с родными местами.

После официальной части участники получили подарки от партнёров проекта и сделали общие фотографии.

Когда выключается телефон

Пожалуй, самый интересный результат «Блогеров в деревне» оказался не в цифрах, количестве просмотров или размере главного приза.

Десять человек, привыкших ежедневно находиться в информационном потоке, на несколько дней оказались в пространстве, где многое происходит без экрана. Нужно было разговаривать друг с другом, двигаться, выполнять задания, вспоминать детские навыки и просто замечать то, на что в городе иногда не хватает времени.

Проект получил поддержку сразу нескольких региональных медиа, в числе которых «Стерлитамакский рабочий». Интерес к шоу оказался связан не только с именами блогеров, но и с самой темой — разговором о том, какой может быть жизнь за пределами города и почему сегодня всё больше людей начинают смотреть на загородное пространство совершенно иначе.

Будет ли продолжение?

На этот вопрос у продюсера проекта Юлии Белиховой ответ оказался однозначным.

— Я в восторге: теперь я ясно вижу, куда иду и на что способна моя команда!

— Продолжение будет?

— Обязательно.

Похоже, история «Блогеров в деревне» действительно только начинается.

Ангелина НУГУМАНОВА