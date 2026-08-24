Деньги ради спокойствия

В кошельке лежит тысяча рублей. До пенсии — несколько дней. В холодильнике есть молоко, в шкафу — крупа, а на столе лежит квитанция, которую всё равно придётся оплатить.

Тысяча рублей в такой момент кажется странной величиной. С одной стороны — совсем немного. С другой — это продукты, лекарства, поездка в автобусе, хлеб на несколько дней. Деньги вообще обладают удивительным свойством: их ценность меняется не только вместе с цифрой на купюре, но и в зависимости от того, сколько времени осталось до следующего поступления.

Мы поговорили с Артёмом Геннадьевичем Инчиным, преподавателем финансовой грамотности, о том, как вернуть ощущение контроля над собственными деньгами. И довольно быстро выяснилось: финансовая грамотность — это далеко не только разговоры о кредитах, вкладах и инвестициях.

Для одного человека тысяча рублей — чашка кофе и обед. Для другого — часть недельного бюджета. Для третьего — деньги, которые лучше вообще не трогать: они отложены на всякий случай.

Мы привыкли говорить о деньгах как о чём-то большом: зарплате, пенсии, ипотеке, инвестициях, процентах. Но настоящая финансовая жизнь человека складывается из гораздо более маленьких решений: купить или не купить, взять кредит или подождать, оплатить сейчас или отложить, довериться звонку из банка или положить трубку, перевести деньги или сначала подумать.

Как отмечает Артём Инчин, финансовая грамотность начинается именно здесь — в тех нескольких секундах, когда человек решает, что делать со своими деньгами дальше.

Деньги исчезают тихо

Есть траты, которые мы помним. Новый холодильник, телефон, путёвка на отдых, ремонт, крупная покупка, после которой некоторое время приходится экономить.

А есть другие. Они почти незаметны: пятьсот рублей здесь, триста там, доставка еды, такси вместо автобуса, покупка в магазине у дома, подписка, которой мы давно не пользуемся, небольшой перекус по дороге с работы.

Каждая такая трата кажется несущественной. Именно поэтому мы редко воспринимаем её как финансовое решение. Но деньги не исчезают одним большим прыжком. Очень часто они уходят маленькими шагами.

Поэтому первый и самый простой способ навести порядок в личных финансах — некоторое время просто наблюдать и записывать расходы, чтобы увидеть реальность. Возможно, окажется, что значительная часть денег уходит туда, куда человек сам и не предполагал.

И это уже начало финансовой грамотности: не догадки, а цифры.

Сначала заплатить себе

Есть очень простая мысль, которую трудно принять: откладывать деньги легче не тогда, когда в конце месяца «что-нибудь останется», а тогда, когда небольшая сумма откладывается сразу после получения дохода. И сумма здесь не так важна, как привычка.

Артём Инчин советует относиться к накоплениям именно как к обязательной части собственного бюджета. Психологи и специалисты по финансовой грамотности часто рекомендуют правило «заплати себе»: направлять на сбережения не менее десяти процентов дохода, а при возможности — и больше.

Для одного человека это может быть несколько тысяч рублей, для другого — несколько сотен. Главное — создать собственную финансовую подушку.

Не обязательно сразу планировать запас на полгода — большие цели иногда парализуют именно своим масштабом. Гораздо понятнее другая задача: накопить первую сумму, которую можно использовать в случае неожиданной необходимости.

При этом финансовая подушка, по словам эксперта, может решать разные задачи. Есть краткосрочный резерв — на непредвиденные расходы: лекарства, внезапный ремонт, срочную поездку. Есть более долгосрочный запас, который особенно важен на случай потери работы или другого серьёзного снижения дохода. В идеале такой резерв должен позволять человеку прожить несколько месяцев без резкого ухудшения привычного качества жизни.

Сломалась стиральная машина, понадобились лекарства, пришлось срочно ехать в другой город, задержалась зарплата или возник расход, которого никто не планировал, — и тогда небольшой резерв превращается из абстрактной рекомендации в очень конкретную защиту.

Когда у человека есть хотя бы небольшой запас, неожиданность остаётся неожиданностью, но перестаёт быть катастрофой.

Кредит не увеличивает доход

У кредитов есть одна психологическая ловушка. Когда банк одобряет человеку сто тысяч рублей, на экране появляется приятная цифра. Кажется, что денег стало больше. Но на самом деле человек просто получил возможность потратить часть своего будущего дохода уже сегодня. И вернуть её придётся потом — обычно с дополнительной платой.

«Кредит в сегодняшних реалиях становится частью нашей жизни, и иногда без него действительно не обойтись, — считает Артём Инчин. — Но прежде чем брать деньги в долг, необходимо полностью расписать свои будущие платежи и понять, насколько они посильны».

В качестве ориентира эксперт предлагает внимательно смотреть на долю кредитных платежей в собственном доходе: если на обслуживание долгов уходит больше примерно 15 процентов, это уже повод остановиться и оценить ситуацию особенно внимательно. А когда долговая нагрузка превышает половину дохода, человек, по его мнению, рискует оказаться в серьёзной финансовой яме.

Поэтому перед любым кредитом полезно задать себе несколько вопросов: сколько я беру, сколько в итоге верну, какой будет ежемесячный платёж, что произойдёт, если мой доход временно уменьшится, действительно ли мне нужна эта покупка именно сейчас?

Особенно внимательно нужно относиться к кредитным картам. Их удобство одновременно является их главным риском: деньги доступны практически мгновенно. Но доступность денег ещё не означает, что человек может себе их позволить.

Льготный период тоже не означает «бесплатные деньги». Условия необходимо читать внимательно: продолжительность периода, операции, на которые он распространяется, порядок погашения задолженности и последствия просрочки.

Минимальный платёж — не всегда маленькая проблема

Особая ловушка кредитных карт — минимальный платёж. На первый взгляд всё выглядит благополучно: банк просит внести сравнительно небольшую сумму, и возникает ощущение, что проблема решена.

Но минимальный платёж — это не то же самое, что полное погашение задолженности.

Поэтому человеку важно знать не только сумму, которую необходимо внести в этом месяце, но и то, сколько он должен банку всего и сколько денег в итоге отдаст за использование кредита.

Кредит сам по себе не является абсолютным злом. Проблема начинается тогда, когда человек перестаёт понимать, сколько именно будущих денег он уже потратил.

Самая дорогая ошибка — решение в состоянии страха

Современный человек может потерять деньги не только из-за кредита или необдуманной покупки. Иногда достаточно одного телефонного звонка: «на ваше имя оформляется кредит», «с вашего счёта пытаются вывести деньги», «нужно срочно перевести средства на безопасный счёт».

Такие схемы рассчитаны не только на финансовую неграмотность. Они рассчитаны на человеческую реакцию: страх заставляет нас действовать быстрее, чем мы успеваем подумать.

Поэтому главное правило в подобной ситуации — не принимать решение под давлением.

Телефон стал нашим кошельком

Ещё несколько лет назад финансовая грамотность ассоциировалась прежде всего с наличными, банковскими картами, кредитами и вкладами.

Сегодня значительная часть нашей финансовой жизни находится внутри небольшого устройства, которое мы носим в кармане. В телефоне — банк. Там же — электронные платежи, покупки, подписки, переводы и сообщения.

Но чем больше финансовых операций перемещается в цифровую среду, тем важнее становится цифровая осторожность.

Пароли должны быть защищены, телефон — заблокирован, приложения следует устанавливать из официальных источников. Нельзя передавать посторонним коды подтверждения и данные для доступа к банковским сервисам. Подозрительные сообщения и звонки лучше проверять самостоятельно, а не переходить по предложенной ссылке.

Особенно важно объяснять эти правила пожилым родственникам.

Артём Инчин советует периодически проверять телефоны пожилых членов семьи: нет ли там подозрительных или посторонних приложений, не установлено ли программное обеспечение, которое может использоваться мошенниками. Не менее важно разговаривать с родственниками о том, кто им звонит и с кем они общаются.

И есть ещё одно простое правило: даже если звонок поступил со знакомого номера, лучше завершить разговор и перезвонить самостоятельно.

Пенсия, зарплата и одна простая папка

Есть ещё один способ сделать финансовую жизнь спокойнее — собрать важную информацию в одном месте.

Банковские счета, кредиты, страховые полисы, документы по крупным покупкам, регулярные платежи, контакты банков, информация о важных договорах — всё это должно быть человеку понятно и доступно.

Не обязательно хранить всё на бумаге. Но человек должен понимать, где находятся его документы и какие финансовые обязательства у него существуют. Особенно это важно для пожилых людей.

Человек может помнить, что у него есть карта, но забыть о подписке. Может знать размер ежемесячного платежа, но не помнить остаток долга. Может пользоваться приложением банка, но не понимать, какие операции происходят автоматически.

Порядок в таких вещах не делает человека богатым, но делает более защищённым.

Финансовая грамотность — это не про богатство

Возможно, самое большое заблуждение заключается в том, что разговор о финансовой грамотности предназначен исключительно для людей с высокими доходами. Будто инвестиции начинаются с миллионов, семейный бюджет нужен только состоятельным семьям, а финансовое планирование — занятие для тех, кто уже накопил достаточно.

На самом деле всё наоборот: чем меньше финансовый запас человека, тем дороже может обойтись ошибка. Для обеспеченного человека неожиданная трата в десять тысяч рублей может быть неприятностью, а для человека, живущего от пенсии до пенсии, те же десять тысяч могут означать необходимость занимать деньги.

По словам Артёма Инчина, сегодня всё больше людей начинают понимать, что финансовая грамотность — это не просто разговоры о деньгах и инвестициях. В первую очередь это умение планировать и принимать ответственность за собственные решения.

Именно поэтому в России сейчас всё больше внимания уделяется переходу от финансовой грамотности к финансовой культуре: недостаточно просто знать правила — важно уметь применять эти знания в реальной жизни.

Поэтому финансовая грамотность нужна не тогда, когда денег становится много, она нужна до того, как денег станет мало.

Пять вопросов, которые стоит задать себе сегодня

Сколько денег мне действительно необходимо на обязательные расходы? Не «примерно», а хотя бы однажды посчитав.

Есть ли у меня хоть небольшой резерв на непредвиденные обстоятельства? Если нет — это повод начать с посильной суммы.

Знаю ли я, сколько денег я должен банкам и сколько в итоге верну? Если нет — самое время открыть договор или приложение и посмотреть.

Знаю ли я, какие регулярные платежи списываются с моей карты? Иногда деньги уходят не потому, что мы много покупаем, а потому, что забываем о платежах, которые когда-то подключили.

И, наконец, могу ли я позволить себе тот финансовый шаг, который собираюсь сделать сейчас, если завтра мои доходы уменьшатся?

Деньги — это всё-таки не главное

Есть парадокс: чем больше мы говорим о финансовой грамотности, тем сильнее может казаться, что вся жизнь превращается в расчёт. Но смысл финансовой грамотности как раз противоположный.

Мы считаем деньги не ради денег, планируем бюджет не ради таблиц и откладываем не ради красивой цифры на банковском счёте, а ради возможности спокойно купить лекарства, съездить к детям, сделать ремонт, который давно откладывали, ради покупки собственного дома, ради того, чтобы внезапная поломка холодильника не стала семейной катастрофой и чтобы однажды не пришлось занимать деньги на то, что вчера казалось мелочью.

И, наконец, ради очень простой вещи — спокойствия.

У денег есть странная особенность: они способны занимать огромное место в нашей жизни, даже когда их совсем немного.

Но человек может вернуть себе хотя бы часть контроля. Для этого не обязательно становиться экономистом. Необходимо знать, сколько у тебя есть, понимать, сколько ты тратишь, помнить, сколько ты должен. Не бояться задавать вопросы и не принимать финансовых решений в панике.

В мире, где деньги можно перевести одним движением пальца, кредит можно оформить за несколько минут, а мошеннический звонок может застать человека врасплох за ужином, способность сделать паузу становится почти финансовой суперсилой.

Финансовая грамотность — это умение сделать так, чтобы ваши деньги оставались вашим инструментом, а не превращались в хозяина вашей жизни.

Ангелина НУГУМАНОВА