В Башкирии врачи выходили новорожденных тройняшек

К моменту выписки дети набрали вес до 2200, 2620 и 2800 граммов соответственно. Мама малышей всё это время находилась с ними. Отец семейства, участник СВО, встретил родных у стен перинатального центра.

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин подчеркнул, что высокие результаты стали возможны благодаря современному оснащению РКПЦ, в том числе оборудованию, закупленному по нацпроекту «Семья». Это позволило медикам обеспечить круглосуточный уход и индивидуальные протоколы лечения.

Источник и фото: страница Айрата Рахматуллина ВК.