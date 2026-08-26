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26 Августа , 09:46

В новом учебном году в школах Башкирии запретят телефоны

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступает в силу полный запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. 

В новом учебном году в школах Башкирии запретят телефоныВ новом учебном году в школах Башкирии запретят телефоны
В новом учебном году в школах Башкирии запретят телефоны

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова, соответствующий приказ был подписан ещё 8 мая. Согласно документу, учащимся запрещается пользоваться любыми гаджетами в ходе учебного процесса и при освоении образовательной программы.

Исключение сделано только для ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью детей и сотрудников. При этом правила использования телефонов на переменах останутся на усмотрение администрации каждой конкретной школы.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото сгенерировано ИИ.

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