В новом учебном году в школах Башкирии запретят телефоны

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова, соответствующий приказ был подписан ещё 8 мая. Согласно документу, учащимся запрещается пользоваться любыми гаджетами в ходе учебного процесса и при освоении образовательной программы.

Исключение сделано только для ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью детей и сотрудников. При этом правила использования телефонов на переменах останутся на усмотрение администрации каждой конкретной школы.

Источник: ИА "Башинформ".

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