Из абитуриентов — в студенты

Вчерашние абитуриенты сегодня официально стали студентами. 11 сентября на сцене Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения состоялось посвящение в студенты первокурсников Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса.

Для ребят это был не просто праздничный концерт. Посвящение стало своеобразным первым ритуалом новой студенческой жизни — с торжественной частью, напутствиями старших, выступлениями, музыкой и, конечно, клятвой первокурсника.

Праздничную программу открыла торжественная инструментальная композиция. Ведущие поздравили ребят с важным событием и напомнили: ещё совсем недавно они были абитуриентами, а теперь стали частью большой семьи колледжа.

— Это не просто праздник. Это ритуал признания: вы сделали важный выбор, и сегодня мы говорим: «Добро пожаловать в профессию!» — прозвучало со сцены.

После выхода знамённой группы состоялось исполнение гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Особое место в программе заняли выступления почётных гостей. Первокурсников поздравили директор колледжа, профессор, заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Мидхат Биктимирович Мусакаев, представители администрации города, правоохранительных органов и спортивных организаций, ветераны боевых действий и выпускники колледжа.

Обращаясь к первокурсникам, Мидхат Мусакаев отметил, что для колледжа этот учебный год особенно важен: в 2026 году учебному заведению исполняется 95 лет.

— Спасибо, что выбрали именно наше учебное заведение, чтобы получить первое профессиональное образование. В этом году наш колледж отмечает 95-летие со дня основания. Это самое старейшее учебное заведение Российской Федерации. Вы все войдёте в историю как студенты юбилейного года. Среди наших выпускников — выдающиеся спортсмены, политические деятели. Вам есть к чему стремиться, чтобы тоже состояться в этой жизни. Поздравляю всех с посвящением в студенты и желаю всего наилучшего, — сказал Мидхат Биктимирович.

Каждый из почётных гостей говорил о своём. Но все напутствия объединяла одна мысль: полученная профессия — это не только диплом, но и ответственность, характер, труд и возможность найти своё место в жизни.

Среди почётных гостей были начальник Управления МВД России по Стерлитамаку Марс Варисович Тухватуллин, начальник следственного управления УМВД России по Стерлитамаку Эдуард Идрисович Даминов, руководитель Уфимского линейного управления МВД России на транспорте Флюр Фирдависович Фасиков, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Стерлитамака Павел Александрович Иванов.

Поздравления прозвучали и от Елены Александровны Жердевой — ведущего эксперта ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», муниципального координатора проекта «Навигаторы детства» города Стерлитамака.

— Желаю ребятам успехов в их выбранной профессии, приобрести важные жизненные качества — целеустремлённость, ответственность и умение работать в команде. Пусть студенческие годы станут временем ярких достижений и крепкой дружбы, — пожелала Елена Александровна.

С особым вниманием первокурсники слушали тех, кто когда-то сам проходил через студенческую жизнь колледжа. Среди таких гостей — заслуженный мастер спорта России по каратэ, выпускница техникума Диляра Ильдаровна Шахмаева. За её плечами — титул двукратной чемпионки Европы, многократные серебряные призовые места на чемпионатах мира, руководство региональным отделением Федерации каратэ Сито-рю Ситокай.

Были среди гостей и люди, для которых спорт стал частью не только профессии, но и судьбы. В их числе — ветеран боевых действий, многократно награждённый Радик Хадыевич Шарипов; участник боевых действий в Афганистане, награждённый медалью «За боевые заслуги», Игорь Петрович Феоктистов; директор Спортивного гандбольного клуба «Башкортостан», ветеран боевых действий в Чечне Сергей Анатольевич Селивёрстов.

Перед первокурсниками также выступил Мударис Валиязанович Такиев — преподаватель колледжа, мастер спорта СССР, чемпион СССР и многократный победитель международных соревнований.

Для самих студентов этот день стал началом нового этапа. Алина Шамсутдинова выбрала специальность «Правоохранительная деятельность» и признаётся, что давно мечтала учиться именно здесь.

— От студенческой жизни жду, что будет весело. Будет сложно, но я справлюсь, — говорит Алина.

Булат Габдуллин поступил на специальность «Юриспруденция». Его ожидание от ближайших лет учёбы звучит вполне конкретно:

— Хороших оценок жду, — улыбается первокурсник.

Впрочем, посвящение не могло обойтись без спорта, молодости и творчества. Официальную часть сменил творческий блок. На сцену вышли студенты колледжа — победители и призёры муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0», участники «Гонки героев», гимнасты, вокалисты.

Свои творческие номера представили и гости. Студент колледжа Тимур Аглиуллин, победитель муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсов, исполнил татарскую песню «Жомга». Зрителей также ждали выступления заслуженных артистов Республики Башкортостан Зульфии и Рамиля Аубакировых, а также лауреатов всероссийских и республиканских конкурсов Анжелы Арслановой и Зарины Кутлугужиной.

Напутствие первокурсникам дала и Раиса Фёдоровна Яковлева, советник директора по воспитанию колледжа:

— Желаю ребятам достигать поставленных целей, чтобы их желания сбывались, чтобы они сохранили свой внутренний свет и двигались только вперёд.

Но главным моментом посвящения стала клятва.

Первокурсники поднялись со своих мест и вслед за ведущим произнесли слова обещания. Они поклялись с уважением относиться к преподавателям, наставникам и товарищам, добросовестно осваивать профессию, быть дисциплинированными и ответственными, достойно представлять колледж в учёбе, спорте и общественной жизни, хранить традиции и быть опорой для младших.

Отдельно прозвучало обещание чтить историю нашей страны и быть готовыми служить Отечеству.

Так вчерашние абитуриенты сделали свой первый официальный шаг в студенчество.

Впереди у них — годы учёбы, первые зачёты и экзамены, тренировки и соревнования, новые знакомства, профессиональные открытия и, возможно, первые серьёзные победы. А сегодняшний день со временем наверняка станет одним из тех воспоминаний, с которых начинается большая история студенческой жизни.

Добро пожаловать в студенчество!

Ангелина НУГУМАНОВА