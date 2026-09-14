Стерлитамак глазами художницы

У каждого города есть свой характер. Иногда его можно почувствовать не только в улицах и зданиях, но и в том, как на них смотрит художник.

10 сентября в Стерлитамаке на первом этаже ТЦ «Фабри» открылась выставка работ Регины Павловой — художника-дизайнера, для которой город стал одним из главных источников вдохновения.

Хотя сама Регина говорит, что дело для неё даже не столько в Стерлитамаке, сколько в месте, где она живёт. Она считает, что человеку важно любить и уважать родное пространство и его наследие. Поэтому среди её работ так много зданий с историей.

— Мне интересно, что рассказывает каждое здание: ручная работа, следы времени, наложение материалов и текстур, — объясняет художница.

Регина родилась в Альшеевском районе, школу окончила в Белебее, а в 2005 году приехала в Стерлитамак учиться. Сначала получила профессию учителя физики и математики в СГПА, а затем параллельно окончила колледж искусств по специальности «дизайн». Работала в типографиях, в Башкирском драматическом театре, а сейчас трудится дизайнером в Русском драматическом театре.

Рисует Регина с детства.

— Ручка и блокнот всегда были с собой для зарисовок, — рассказывает она.

Детские рисунки частично сохранились. В основном это были линейные зарисовки, иллюстрации к книгам, портреты близких, изображения природы и зданий. Возможно, именно тогда и сформировался узнаваемый стиль художницы.

Сегодня Регина тоже много рисует с натуры. Она любит ходить пешком и признаётся: «рисует» глазами.

Это своеобразное упражнение — замечать детали окружающего пространства, которые легко пропустить в повседневной спешке. Чаще всего художница фотографирует то, что привлекло её внимание, чтобы сохранить особенности места. Но большинство представленных на выставке работ — пленэрные, то есть выполненные непосредственно с натуры.

— Вживую ярче заметны контрасты и детали, — говорит Регина.

Дома она работает над более подробными и детальными произведениями. Например, именно так появилась работа с изображением дома на Садовой.

В поле зрения художницы оказываются старинные здания и городские символы: усадьба купца Кузнецова, дом купца В. Патрикеева, пекарня купца 3-й гильдии С. Г. Жилкина, аптека Лебедькова, фабрика «Дружба», краеведческий музей, Земская управа, Русский драматический театр.

На одной из работ — дом купца В. Патрикеева на Комсомольской, 43. Лёгкие линии, отдельные цветовые акценты, внимание к деталям — здание словно появляется на бумаге постепенно, сохраняя не только архитектурный облик, но и своё настроение.

Для Регины важна не только точность изображения. Её интересует история, которая стоит за фасадом, — то, что можно почувствовать, если посмотреть внимательнее.

— Мне интересно, что рассказывает каждое здание, — говорит художница.

Есть в Стерлитамаке и объект, до которого она пока не добралась. Это ДК «Сода». Регину привлекает его необычное цветовое сочетание — ягодный оттенок и белые элементы.

Работает художница в смешанной технике, соединяя традиционные и цифровые материалы. И здесь для неё это не просто вопрос удобства.

— Традиционные материалы — это ручная работа, мысль, идея. Цифровое — для меня про применение: макет, плакат, открытка, — объясняет Регина.

Она считает, что творчество не должно существовать только для самого автора. Его можно и нужно показывать людям — тиражировать, выставлять, переносить на разные носители.

Именно поэтому её работа давно выходит за пределы чистого рисования. Регина занимается иллюстрацией, дизайном сувенирной продукции, разрабатывает логотипы и фирменный стиль.

Сейчас значительная часть её профессиональной жизни связана с Русским драматическим театром. Здесь художник работает уже не только с изображением, но и с эмоцией.

— Дизайнер решает коммерческую задачу, а в театре нужно думать больше об эмоциях зрителя, — говорит Регина.

Она создаёт афиши, программки и сувениры к спектаклям, каждый месяц оформляет репертуарные планы, делает официальный мерч театра, придумывает концепцию театрального сезона и занимается оформлением фойе.

При этом образование физика и математика оказалось вовсе не случайным эпизодом её биографии. Регина признаётся, что очень нежно относится к физмату и благодарна этой школе мышления.

В её представлении рисование вообще во многом связано с точными науками: здесь есть пропорции, углы падения тени, симметрия, свойства материалов, сочетание тёплого и холодного. Наблюдение за окружающим миром требует и художественного взгляда, и способности анализировать.

Впрочем, результат работы для неё определяется не только тем, насколько точно удалось передать объект.

— Мне интересно работать на результат, думать, что подумает зритель. Какие смыслы я могу заложить и что увидит сам человек. Иногда приходят такие отзывы, что я даже не могла подумать. И я думаю, это здорово. Значит, работа существует и живёт отдельно от меня, — рассказывает художница.

Такое случается и в рисовании, и в дизайне.

По времени одна работа тоже может рождаться совершенно по-разному. Некоторые зарисовки занимают около часа, а к отдельным произведениям художница возвращается на протяжении нескольких лет.

А её интерес к городским образам уже получил профессиональное признание: Регина Павлова стала победительницей конкурса «Туристический сувенир — 2025. Республика Башкортостан» в номинации «Город».

Но, пожалуй, самое интересное в её работах — возможность увидеть знакомый Стерлитамак немного иначе.

Город для местного жителя быстро становится привычным. Мы перестаём замечать фасады, окна, декоративные элементы, цвет стен, игру света на старой кладке. Проходим мимо зданий, историю которых знаем лишь в общих чертах, а иногда не знаем вовсе.

Художник в этом смысле словно предлагает сделать паузу.

Посмотреть.

Замечать.

И вспомнить, что город — это не только дороги, магазины и привычные маршруты. Это ещё и следы людей, которые жили здесь раньше, архитектура, детали, сохранившиеся сквозь время.

Регина признаётся, что рада тому, как в Стерлитамаке относятся к истории города.

— Здесь очень бережно относятся к истории, отзывчивая и творческая администрация и активные горожане, очень любящие свой город, — говорит она.

Наверное, особенно ценно, когда художник помогает нам заново посмотреть на то, что давно стало привычным. Пройти знакомой улицей — и вдруг заметить старинный фасад, необычное окно, силуэт здания, мимо которого раньше проходил не задумываясь.

Так постепенно и складывается художественный портрет города — из его домов, деталей и внимательного взгляда человека, который умеет их увидеть.

Выставка будет работать до конца октября на первом этаже ТЦ «Фабри». Вход свободный.

Ангелина НУГУМАНОВА