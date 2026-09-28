Стало известно, как Башкирия отдыхает в связи с Днём Республики

Если о переносе выходного многие слышали, то о режиме работы накануне праздника — нет. Например, тех, кто работает на «шестидневке», интересует, будет ли сокращённым 10 октября.

Итак, День Республики в этом году выпадает на воскресенье. Значит, выходной переносится на понедельник, 12 октября.

«Работники с пятидневной неделей отдохнут три дня подряд: 10, 11 и 12 октября, — поясняет заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова. — Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными будут 11 и 12 октября, а суббота 10 октября — сокращённой, так как непосредственно предшествует праздничному дню. Если отпуск сотрудника захватывает 11 октября, отдых продлевается на один день».

Тем, кто будет занят в праздничный день (по графику, вахта и т.д.), положена двойная оплата труда (ст. 153 ТК РФ).

Привлечь к работе сотрудника, для которого 12 октября — выходной, можно только с его письменного согласия (за исключением ряда случаев, ст. 113 ТК РФ). Оплата — в двойном размере либо другой день отдыха. Работник вправе отказаться, если нет приказа и его письменного согласия.

Источник и фото: ИА "Башинформ".