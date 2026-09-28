В Башкирии опровергли фейки о выводе 263 млн рублей «Башкиравтодора» за рубеж

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкортостана назвал эту информацию доказанной клеветой.

«Это домыслы и абсолютная ложь», — подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что вброс появился ещё год назад, но тогда не получил массового распространения. Поскольку в тексте упоминалась проверка «Башкиравтодора» со стороны ФНС, Хабиров направил официальный запрос в УФНС по республике. В ответе ведомства указано: выездная налоговая проверка действительно проводилась за период с 1 января 2020 по 1 октября 2023 года, и по её итогам был сделан вывод о переводе 263 млн рублей в иностранные банки одним из сотрудников предприятия. Вышестоящий налоговый орган перепроверил факты нарушения налогового законодательства и установил отсутствие факта перечисления в иностранные банки 263 млн рублей сотрудником „Башкиравтодора“.

Хабиров также обратил внимание на фактическую ошибку распространителей: Лариса Градволь — не его бывшая жена, а внучка. "По сути, это будто бы я перечислял деньги Светлане Градволь, моей дочери, и моей бывшей жене Ларисе Градволь. Но моя дочь Светлана — жена Флориана Градволя, а Лариса Градволь — это моя внучка. Моя бывшая жена никак не может быть Ларисой Градволь — в Европе двоеженство запрещено», — заметил он.

По его словам, УФНС направило запрос в Росфинмониторинг, который сообщил об отсутствии самих фактов перечислений. Сбербанк также подтвердил, что таких операций не было. Глава республики подчеркнул, что обвинения опровергнуты официальными ответами ФНС, банков и Росфинмониторинга.

Фото: правительство РБ | стоп-кадр видео.

Источник: ИА "Башинформ".