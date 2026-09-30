Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения

Финансирование осуществлялось за счёт средств Фонда национального благосостояния. Эти вложения дали ощутимый результат: Башкортостан занял третье место по протяжённости отремонтированных сетей, составившей 26,97 километра. Работы проводились в Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке.

Модернизация коммунальной инфраструктуры остаётся важным направлением в Башкортостане. Благодаря федеральному финансированию, возможно не только строить новые объекты, но и обновлять существующие, что особенно важно для стабильной работы системы.