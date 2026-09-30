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Новости
30 Сентября , 15:33

Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения

В 2022 году Республика Башкортостан подала заявки в Фонд развития территорий на финансирование инфраструктурных проектов, таких как строительство, реконструкция и модернизация. Из 17 одобренных заявок 15 уже выполнены.

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Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведенияБашкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения
Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения

 

Финансирование осуществлялось за счёт средств Фонда национального благосостояния. Эти вложения дали ощутимый результат: Башкортостан занял третье место по протяжённости отремонтированных сетей, составившей 26,97 километра. Работы проводились в Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке.

Модернизация коммунальной инфраструктуры остаётся важным направлением в Башкортостане. Благодаря федеральному финансированию, возможно не только строить новые объекты, но и обновлять существующие, что особенно важно для стабильной работы системы.

 

Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения
Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения
Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения
Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения
Башкортостан лидирует в модернизации систем водоотведения
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