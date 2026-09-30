С 1 октября в Башкирии меняется режим комендантского часа для детей

Ограничение распространяется на улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы, места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, территории вокзалов, речных портов, аэропортов и интернет-кафе.

Если подростка задержит полиция, административную ответственность понесут его родители или лица, их заменяющие. На них составят протокол, который направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства для дальнейшего рассмотрения.

Источник и фото: ИА «Башинформ»