Глава Башкирии поблагодарил учителей

Он отметил, что День учителя — это ещё один замечательный повод выразить признательность всем педагогам. По словам Хабирова, стоит сказать спасибо учителям за их благородный труд, за мудрость и терпение, за знания и навыки, которыми они щедро делятся с детьми, а также за искреннюю заботу и душевное тепло.

Руководитель республики подчеркнул, что теперь уже задача взрослых — беречь и поддерживать учителей. В регионе оказывают помощь молодым специалистам, а также тем педагогам, чьи ученики показывают высокие результаты на ЕГЭ и олимпиадах. Власти продолжают работать над улучшением условий труда: несмотря на сложности, в республике строят и ремонтируют школы — в этом большую роль играет нацпроект «Молодёжь и дети». Кроме того, ведётся работа по повышению престижа профессии учителя. Хабиров напомнил, что особый статус педагога в России закреплён указом Президента Владимира Путина, а в Башкортостане дополнительно разработаны собственные меры поддержки.

Радий Хабиров обратился к учителям со словами глубокого уважения: он назвал педагогов опорой республики и всей страны. По его мнению, учителя не только дают знания, но и помогают детям сформировать верные жизненные ориентиры и важные ценности, воспитывают в школьниках чувство патриотизма. Глава республики выразил педагогам искреннюю признательность и поклонился им за этот непростой и очень значимый труд.

Источник и фото: канал Радия Хабирова / МАКС