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5 Октября , 08:47

Глава Башкирии поблагодарил учителей

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил педагогов с Днём учителя и в своих социальных сетях поделился тёплыми словами благодарности.

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Глава Башкирии поблагодарил учителейГлава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей

Он отметил, что День учителя — это ещё один замечательный повод выразить признательность всем педагогам. По словам Хабирова, стоит сказать спасибо учителям за их благородный труд, за мудрость и терпение, за знания и навыки, которыми они щедро делятся с детьми, а также за искреннюю заботу и душевное тепло.

Руководитель республики подчеркнул, что теперь уже задача взрослых — беречь и поддерживать учителей. В регионе оказывают помощь молодым специалистам, а также тем педагогам, чьи ученики показывают высокие результаты на ЕГЭ и олимпиадах. Власти продолжают работать над улучшением условий труда: несмотря на сложности, в республике строят и ремонтируют школы — в этом большую роль играет нацпроект «Молодёжь и дети». Кроме того, ведётся работа по повышению престижа профессии учителя. Хабиров напомнил, что особый статус педагога в России закреплён указом Президента Владимира Путина, а в Башкортостане дополнительно разработаны собственные меры поддержки.

Радий Хабиров обратился к учителям со словами глубокого уважения: он назвал педагогов опорой республики и всей страны. По его мнению, учителя не только дают знания, но и помогают детям сформировать верные жизненные ориентиры и важные ценности, воспитывают в школьниках чувство патриотизма. Глава республики выразил педагогам искреннюю признательность и поклонился им за этот непростой и очень значимый труд.

Источник и фото: канал Радия Хабирова / МАКС

Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
Глава Башкирии поблагодарил учителей
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